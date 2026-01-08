"Un demi-réacteur nucléaire" juste pour l'IA : le chantier électrique titanesque qui démarre à Marseille

Matias Perea - Le 19 décembre 2025

Pour soutenir l'explosion du numérique et de l'intelligence artificielle, le réseau électrique français doit se muscler à toute vitesse. C'est le cas près de Marseille, où la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) vient de donner son feu vert à un chantier titanesque : la création d'une "autoroute électrique" pour alimenter les data centers de demain.

Marseille, le nouveau carrefour mondial de la donnée qui a soif d'électricité

Saviez-vous que Marseille est devenue en quelques années le cinquième hub mondial pour le transit des données internet ? Ce n'est pas un hasard : la cité phocéenne est le point d'atterrissage de seize câbles sous-marins intercontinentaux reliant 4,5 milliards d'utilisateurs. Pour les géants du numérique, c'est l'endroit idéal pour installer leurs serveurs.

Mais cette attractivité a un coût énergétique colossal. Les data centers sont de très gros consommateurs d'électricité qui tournent 24h/24. Avec l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle (IA) et de l'internet des objets, la demande explose.

Le problème ? Le réseau électrique actuel, saturé, ne peut plus suivre. Comme l'indique la CRE, il n'y a plus aucune "capacité disponible" pour accueillir de nouveaux industriels dans la zone stratégique de Plan de Campagne, au nord de Marseille.

550 MW : une puissance phénoménale pour 2030

