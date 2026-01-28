Une résolution du «Conseil de la paix» ayant fuité expose le plan mené par les États-Unis pour gouverner Gaza

Le projet d'accord, obtenu par Drop Site, accorderait à Trump une autorité sans précédent pour déterminer tous les aspects de la gouvernance et de l'avenir de Gaza.

Jonathan Whitehall – Le 27 janvier 2026 – mondialisation.ca





Le Conseil de la paix, officiellement lancé la semaine dernière par le président Donald Trump à Davos, en Suisse, élabore un plan ambitieux pour la mise en place d’une administration soutenue par les États-Unis afin de gouverner Gaza, selon un projet de résolution.

Drop Site a obtenu ce document non signé, daté du 22 janvier 2026 et intitulé « Résolution n° 2026/1 », auprès de trois sources indépendantes, toutes en contact régulier avec les autorités américaines et israéliennes concernant la reconstruction de Gaza. Ces sources ont confirmé que son contenu est conforme aux discussions en cours en Israël et aux États-Unis sur la mise en œuvre des structures de gouvernance prévues pour la bande de Gaza.

Cette résolution, la première du genre émanant du Conseil de la paix, détaille la structure d’une autorité gouvernementale soutenue par les États-Unis qui exercerait un contrôle législatif, exécutif et judiciaire total sur Gaza, y compris des « pouvoirs d’urgence ». L’objectif affiché du Conseil de la paix est de transformer Gaza en une « zone déradicalisée et démilitarisée, exempte de terrorisme et ne constituant pas une menace pour ses voisins ».

L’exemplaire du document obtenu par Drop Site est non signé. Un espace est réservé à la signature de Donald J. Trump, en sa qualité de président du Conseil de la paix. On ignore si la résolution a été formellement adoptée ou si la version reçue constitue le texte final.

Les métadonnées indiquent que le document a été initialement créé mi-décembre par le Département d’État – et la date figurant sur le document correspond à la participation du président Trump au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, où il a présidé le lancement officiel de son conseil. Le Département d’État a refusé de commenter la résolution auprès de Drop Site.

