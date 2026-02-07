Alerte au cadmium !

Le cadmium est un métal classé « cancérigène certain », qui est notamment impliqué dans l’augmentation spectaculaire des cancers du pancréas (multiplication par 4 en France depuis 30 ans !). Il est également mis en cause dans les troubles de la reproduction, l’athérosclérose, des maladies vasculaires, des atteintes rénales, et touche particulièrement les populations les plus précaires .





La population française est la plus exposée de l’Union européenne , car nous importons nos engrais phosphatés d’Afrique du Nord, où les taux de cadmium des phosphates sont particulièrement élevés.





Comme ce métal s’accumule dans les sols, il est retrouvé dans la plupart des aliments de base produits en France. Les analyses effectuées par Agir pour l’environnement ont montré sa présence dans les C hocapic du matin, dans les BN ou les Prince du goûter et dans les pains à burger des McDonald's.



