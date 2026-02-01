https://x.com/CuendetV/status/2017957146260889766





Le New York Times donne la parole à Jay Bhattacharya Après avoir été très critique envers la déclaration de Great Barrington et avoir relayé Francis Collins [ancien directeur des NIH] qui le qualifiait d'« épidémiologiste marginal », et avoir soutenu le récit officiel durant la pandémie, le New York Times vient d'accorder une tribune de plus d'une heure, sous forme d'interview filmée, au directeur des Instituts nationaux de la santé (NIH), Jay Bhattacharya. Un tournant que l’on aimerait observer aussi de ce côté de l’Atlantique !



