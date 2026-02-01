Polémique scientifique : les vaccins ARNm, entre thérapie génique et attaques sur PubPeer

Le Collectif citoyen, France-Soir Publié le 31 janvier 2026 - 19:58





Dans un contexte où les débats sur les vaccins contre le COVID-19 continuent de diviser la communauté scientifique, un article publié en 2023 par la Dr Hélène Banoun, pharmacienne et docteure ès sciences pharmaceutiques, fait l'objet d'une controverse renouvelée. Intitulé ARNm : Vaccin ou thérapie génique ? Les enjeux de sécurité des questions réglementaires » et paru dans la revue International Journal of Molecular Sciences (MDPI), cet article a été consulté plus de 100 000 fois sur le site de l'éditeur et cité au moins 21 fois selon PubMed. Son contenu, qui questionne la classification réglementaire des vaccins ARNm et soulève des enjeux de sécurité, suscite l'intérêt des lecteurs tout en provoquant l'ire de certains détracteurs, menant à des attaques sur la plateforme PubPeer.

Le contexte de l'article : un examen critique des vaccins ARNm

Publié en juin 2023, l'article de Hélène Banoun analyse les vaccins ARNm développés en urgence pendant la pandémie de COVID-19, comme ceux de Pfizer-BioNTech et Moderna. Selon l'auteure, ces produits devraient être classés comme des produits de thérapie génique (GTP) en raison de leur mode d'action : ils introduisent de l'ARN messager modifié dans les cellules humaines pour produire la protéine spike du SARS-CoV-2, induisant une réponse immunitaire. Cependant, les agences réglementaires comme l'EMA (Agence européenne des médicaments) et la FDA (Food and Drug Administration) les ont exclus de cette catégorie, les traitant simplement comme des vaccins contre les maladies infectieuses.

Banoun argue que cette exclusion manque de justification scientifique et éthique. Elle pointe du doigt des lacunes dans les tests effectués : résultats non conformes en termes de pureté (inférieure aux normes pour les produits humains), hétérogénéité des lots, et une biodistribution large et persistante de l'ARNm et de la protéine produite (dans le foie, la rate, le cœur, le cerveau, etc.). Des risques à long terme, tels que l'intégration au génome, la transmission germinale, la génotoxicité, la tumorigenicité et la transmission horizontale (shedding), n'ont pas été suffisamment évalués, selon elle. L'article appelle à une vigilance accrue pour les futurs vaccins ARNm, en dehors du contexte pandémique, et recommande des études approfondies sur la toxicité embryo-fœtale, périnatale et sur le passage dans le lait maternel – des préoccupations confirmées par des données post-marketing.

