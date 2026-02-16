Qui craint la vérité ? La campagne d’intimidation pour faire taire Francesca Albanese

Kurniawan Arif Maspul – mondialisation.ca – Le 16 février 2026





Francesca Albanese est devenue l’une des personnalités les plus controversées de la diplomatie contemporaine, pas parce qu’elle commande des armées ou signe des traités, mais parce qu’elle s’obstine à décrire ce qu’elle constate. Depuis qu’elle a pris ses fonctions de rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens en 2023, cette juriste italienne a publié des rapports dont la précision chirurgicale tranche avec les euphémismes diplomatiques.

Dans son rapport d’octobre 2024 à l’Assemblée générale, intitulé de manière éloquente Genocide as Colonial Erasure [Le génocide en tant qu’effacement colonial], elle a conclu qu’il existe des “motifs raisonnables” de croire que le comportement d’Israël à Gaza répond aux critères juridiques du génocide et s’inscrit dans le cadre d’un “projet centenaire de colonialisme de peuplement et d’élimination”. Peu de formules en droit international ont un tel poids moral. Et rares sont celles qui sont énoncées aussi clairement dans les hautes sphères de New York et de Genève.

La réaction a été immédiate et virulente. Les responsables israéliens l’ont qualifiée de “l’une des figures les plus antisémites de l’histoire moderne”. La France, l’Allemagne, l’Autriche et la République tchèque ont publiquement appelé à sa destitution après un discours prononcé en février 2026 lors d’un forum à Doha, dans lequel elle a condamné “la planification et la mise en œuvre d’un génocide” à Gaza et dénoncé la complicité des États qui ont armé et protégé politiquement Israël depuis octobre 2023 (un discours qui a ensuite été déformé par un extrait tronqué affirmant à tort qu’elle aurait qualifié Israël d’“ennemi commun de l’humanité”, une assertion qu’elle a catégoriquement rejetée).

La vidéo modifiée de ce discours a fait le tour des réseaux sociaux, suggérant à tort qu’elle aurait qualifié Israël d’“ennemi commun de l’humanité”. Elle a répondu avec lassitude et clarté :

l’“ennemi commun”, a-t-elle déclaré, “c’est le système — le capital financier, les algorithmes et les armes — qui permet les atrocités, et non un peuple ou un État”.

Les Nations unies ont réagi rapidement pour défendre l’indépendance de son mandat.

“Les rapporteurs spéciaux, a rappelé un porte-parole aux journalistes, ne sont pas des personnalités politiques, mais des experts indépendants mandatés par le Conseil des droits de l’homme et protégés par les privilèges et immunités des Nations unies”.

