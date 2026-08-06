Israël efface les preuves du génocide à Gaza, évacuant gravats et restes humains au rythme de 100 camions par jour

Euro-Mediterranean Human Rights Monitor – Le 5 Août 2026

Territoires palestiniens – Les forces israéliennes, en collaboration avec des entreprises civiles israéliennes, mènent une opération de grande envergure et organisée destinée à traiter et évacuer les décombres des quartiers et des installations qu’elles ont détruits dans la bande de Gaza, puis à les transférer des zones sous leur contrôle militaire vers l’extérieur de la bande de Gaza.

Ces opérations se déroulent sans aucun relevé officiel des volumes évacués ni contrôle indépendant, et avant que les commissions d’enquête internationales et locales n’aient pu inspecter, examiner et documenter les sites. Ces opérations vont certainement détruire des preuves cruciales de génocide et les restes des victimes dont on ignore toujours le sort, toujours piégées sous les décombres.

Ces opérations ne s’inscrivent pas dans le cadre d’efforts humanitaires organisés pour secourir les personnes disparues, rouvrir les routes ou préparer la reconstruction. Au contraire, Israël agit de manière unilatérale au sein de zones fermées sous son contrôle militaire en démolissant les bâtiments restants, puis en broyant, mélangeant et transportant les décombres avant que les équipes médico-légales, les experts judiciaires et les spécialistes des munitions non explosées ne puissent examiner, documenter et préserver les sites, ainsi que les preuves et les restes humains.

Au moins 10 millions de tonnes de décombres ont été évacuées, concassées ou déplacées de leurs sites d’origine dans les zones placées sous le contrôle militaire illégal d’Israël, qui couvrent environ 66 % de la bande de Gaza

L’Évaluation rapide des dégâts et des besoins à Gaza, publiée conjointement par la Banque mondiale, les Nations unies et l’Union européenne en avril 2026, estimait à environ 68 millions de tonnes la quantité de décombres répartis dans la bande de Gaza, sur la base des rapports de dégâts établis jusqu’en octobre 2025. Ce chiffre ne tient pas nécessairement compte des dégâts causés par les opérations de démolition et de destruction menées par la suite.

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