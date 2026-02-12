Révélations : Jérémie Patrier-Leitus soupçonné d’enrichissement personnel via des fonds parlementaires

Rédaction L'Incorrect Publié le 12 février 2026





Jérémie Patrier-Leitus, député Horizons, préside la commission d’enquête sur l’audiovisuel public. Au programme : neutralité et usage des deniers des Français. Mais voilà, selon nos informations, il y a quelques mois le député a été soupçonné d’enrichissement personnel via des fonds parlementaires par le déontologue de l’Assemblée nationale.





Il avait été le premier à dégainer. L’affaire bien connue sous le nom de Legrand/Cohen n’en était qu’à ses débuts que le député Horizons publiait une tribune dans Le Figaro titrée ainsi : « Affaire France Inter : “Un journaliste du service public ne devrait pas dire ça” »

Une tribune dans laquelle celui qui est également vice-président de la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale annonçait avoir saisi l’Arcom, enjoignant le régulateur français de l’audiovisuel à « se saisir avec fermeté de cette affaire et prendre les mesures qui s’imposent ». Un coup rude pour les défenseurs des journalistes pris la main dans le sac qui pensaient s’en sortir à coup de « c’est l’extrême droite ». Pire encore, le député précisait qu’il avait aussi été administrateur de Radio France de 2022 à 2024. La tribune se concluait ainsi : « L’audiovisuel public appartient à tous les Français, et non à ceux qui voudraient s’en servir pour infléchir le cours d’une élection. “Nous, on fait ce qu’il faut pour Dati, Patrick et moi…”Alors, non, un journaliste du service public ne devrait pas dire ça. Et il ne devrait jamais penser que c’est anodin de le dire. » L’affaire n’allait pas en rester là.

Le 26 septembre, Éric Ciotti président de l’Union des droites pour la République (UDR), déposait une proposition de résolution proposant la création d’une commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public. À peine un mois plus tard, la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale la jugeait recevable. Composée de trente députés issus de tous les groupes politiques de l’Assemblée et d’un député non-inscrit, la réunion constitutive élisait lors M. Jérémie Patrier-Leitus président et désignait Charles Alloncle, député UDR, de la 9ème circonscription de l’Hérault aux fonctions de rapporteur.

La suite :





