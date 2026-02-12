Affaire Epstein : le Parquet de Paris informé depuis août 2019

Extrait d’email (pdf)





A la suite de l'échange téléphonique avec Aude Groualle du 4 septembre dernier, je suis en mesure de vous confirmer les éléments suivants :





Le parquet de Paris a confié une enquête pénale au Groupe Central des Mineurs Victimes (GCMV) de l'Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes (OCRVP) depuis le vendredi 23 août 2019, des chefs de viols et agressions sexuelles commis notamment au préjudice de mineurs.

Cette enquête préliminaire est, selon les règles de l'article 11 du code de procédure pénale, couverte par le secret, de sorte que seuls les enquêteurs et le parquet ont accès aux auditions et procès-verbaux de la procédure. Le non-respect de cette confidentialité est puni d'un an d'emprisonnement. Les avocats, témoins, victimes et mis en cause n'ont pas accès à la procédure. Toutefois, comme vous avez probablement pu le constater, l'intérêt médiatique suscité par cette affaire est tel que diverses informations ont pu être diffusées, contre notre volonté. Nous ne sommes donc pas en mesure de garantir cette totale confidentialité s'agissant des informations versées officiellement à cette procédure.





Néanmoins, nous avions cru comprendre qu'un échange informel était envisageable, en cercle particulièrement restreint, avec nos homologues New-Yorkais. Ce cadre serait par contre de nature à garantir la pleine confidentialité de nos échanges et à utilement orienter les investigations en France. Nous pourrions également dans ce cadre nous assurer que les investigations en cours en France ne nuisent pas à celles diligentées aux Etats Unis, comme la perquisition du domicile français d'Epstein.





Je vous laisse donc revenir vers nous à ce sujet et vous réitère notre aval à une transmission directe, par voie d'e-mail ou de téléphone, à la section des mineurs du parquet de Paris (à moi-même ainsi qu'à Aude Groualle), ce afin qu'ils bénéficient d'un niveau de confidentialité maximal.





Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire





DOJ Attaché/magistrat de liaison américain

U.S. Embassy Paris





https://www.justice.gov/epstein/files/DataSet%209/EFTA00084090.pdf



