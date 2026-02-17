Soutenez des lanceurs d'alerte harcelés par le système judiciaire italien

Rosario Marciano – Le 13 février 2026





Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être déjà, le parquet de l'Imperia, en violation du Code de procédure pénale, a tenu une enquête ouverte à son époque en un éclair par le parquet de Gênes, le 15 août 2023 (Sic ! ) Bien que le délai maximal accordé pour les enquêtes préliminaires ait expiré depuis plus de deux ans, le procureur général d'Imperia a également acquis le dossier ouvert à l'époque par le Dr OMISSIS de Gênes. L'accusation contre moi et mon frère Antonio est basée sur un château d'accusations imaginaires concernant les événements liés à la démolition délibérée du pont Morandi et à son effondrement.

Cette nouvelle poursuite judiciaire, conçue dans le seul but ultime de m'emprisonner (comme ne plus pouvoir bénéficier de mesures alternatives), provoque une montagne de difficultés objectives, puisque nous ne sommes plus en mesure de supporter les frais juridiques élevés de la défense, qui s’ajoutent à ceux des autres procédures en cours.

Nous comptons donc sur votre générosité pour une aide financière. Les liens de don sont ci-dessous.

Un sincère merci à tous ceux qui nous ont déjà soutenu et à ceux qui le feront maintenant.

Pour plus de détails sur l'incident douteux, vous pouvez écouter les podcasts ci-dessous (en italien) :

https://open.spotify.com/episode/0AkyCPnKYLCCdA33aXiJtH

https://open.spotify.com/episode/4cTZIZuzWW6BQvRgmwEaZs

https://open.spotify.com/episode/3m32NgQ5dqETEGu1VgI0M6

Lien de don : https://donorbox.org/sostieni-tanker-enemy...

Remarque : au cas où votre don via la plateforme Donorbox ne fonctionnerait pas, veuillez écrire à : sostienitankerenemy@gmail.com





https://www.facebook.com/rosariomarciano.profilo3/posts/pfbid05qWs2PzTXwFtxEzqzzvdzcHxcBuaiA3Uq9ujm2ekdFXead7MC2xkxMccE32LrdMul



