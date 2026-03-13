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Ciel Voilé

Euthanasie et vote au parlement : rien n’est joué, informons encore et encore

13 Mars 2026, 11:40am

Euthanasie et vote au parlement : rien n’est joué, informons encore et encore

 

Euthanasie et vote des parlementaires : rien n’est perdu si nous informons (point le 6 mars 2026)

Dr Nicole Delépine – Le 11 mars 2026 – mondialisation.ca


 

L’angoisse inhérente à la liberté et à la responsabilité de soi serait-elle devenue à ce point intolérable que les citoyens préfèrent s’en remettre définitivement à « l’ état thérapeutique » ?

« quand la transgression de l’interdit de tuer est actée, les raisons véritables de ne pas étendre ce droit, d’exception en exception, tombent alors. » [1]

 « Le meurtre n’est pas un droit de l’homme. »[2]

*

Alors que l’Assemblée nationale a voté le 25 février 2026 en deuxième lecture un texte le plus permissif au monde pour « l’aide à mourir », c’est-à-dire un permis de tuer, nous devons une nouvelle fois nous remettre au travail d’information, d’explications, pour rappeler que notre degré d’humanité se mesure aux soins que nous prenons pour les plus faibles d’entre nous. La rupture anthropologique que constituerait la légalisation du droit de tuer ne serait pas témoin de progrès, mais bien de régression civilisationnelle.

299 députés ont voté pour cette horrible loi dangereuse, déprimante, dévalorisante. Mais nous devons espérer que parmi ces personnes, tous ne sont pas des « salopards » évoqués dans l’article percutant de Patrick Le Drappier dans sa lettre de « libre *consentement éclairé ».

Gageons qu’un certain nombre n’ont pas été suffisamment avertis de la manipulation possible de ce texte, qu’ils ont pu être  abusés par de la fausse compassion et surtout non avertis des dangers pour les personnes et pour les soignants.  Et peut -être pourrons-nous les convaincre de ne pas voter ce texte en troisième lecture (après son nouveau passage prévu au parlement) ou en tous cas l’amender largement sur ses pires articles (délit d’entrave, incitation, délais de réflexion insuffisants  48 H, décision écrite signée avec plusieurs témoins, information des proches etc. Et contrôle pré mortem et non post mortem ).

 

La suite :

https://www.mondialisation.ca/euthanasie-et-vote-au-parlement-rien-nest-joue-informons-encore-et-encore/5705462


 

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