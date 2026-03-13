L'autorité de surveillance britannique met en garde les géants des réseaux sociaux contre la mise en place de contrôles d'âge Anupriya Datta EURACTIV.com Le 12 mars 2026 Selon l'autorité de régulation de la protection de la vie privée, l'ICO, laisser les utilisateurs déclarer eux-mêmes leur âge n'est pas efficace pour empêcher les enfants d'accéder à des contenus inappropriés. Jeudi, dans u

Aupriya Datta EURACTIV.com Le 12 mars 2026





Selon l'autorité de régulation de la protection de la vie privée, l'ICO, laisser les utilisateurs déclarer eux-mêmes leur âge n'est pas efficace pour empêcher les enfants d'accéder à des contenus inappropriés.

Jeudi, dans une lettre ouverte, l’autorité britannique chargée de la protection de la vie privée a averti les réseaux sociaux et les plateformes de partage de vidéos opérant dans le pays qu’ils devaient mettre en place des contrôles d’âge plus stricts afin d’empêcher les moins de 13 ans d’accéder à des services qui ne leur sont pas destinés.

L’auto-déclaration, principale méthode actuellement utilisée pour vérifier l’âge en ligne, est insuffisante car elle peut être facilement contournée, a déclaré l’Information Commissioner’s Office (ICO).

L’ICO a écrit directement aux plateformes de réseaux sociaux TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram, YouTube et X, leur demandant de fournir des preuves de la fiabilité de leurs systèmes de vérification de l’âge.

Bien que l’ICO n’impose pas de technologies spécifiques pour vérifier l’âge, sa lettre ouverte indique que les plateformes pourraient utiliser des outils tels que l’estimation de l’âge à partir du visage, les identités numériques ou la comparaison de photos ponctuelles pour faire respecter les exigences en matière d’âge minimum. Elle ajoute qu’il existe des « solutions nouvelles, viables et respectueuses de la vie privée » qui permettent de déterminer avec précision si un utilisateur est âgé de 13 ans ou plus.

La suite :

https://euractiv.fr/news/lautorite-de-surveillance-britannique-met-en-garde-les-geants-des-reseaux-sociaux-contre-la-mise-en-place-de-controles-dage/