Vendredi 13 mars 2026 - geopolintel





Le plan élaboré pour donner la victoire à Donald Trump en 2020 s’est brisé sur l’écume des liens familiaux. Le grain de sable auquel personne ne pensait était la faiblesse familiale.

Jared Kushner a fait perdre Trump, il a coupé le Président de sa base.

« La plus grande faiblesse du président Trump est désormais son incapacité à reconnaître que son gendre est le chef d’une faction au sein de la Maison Blanche dont les intérêts se font au détriment des personnes mêmes qui ont voté pour lui. »

Bis repetita pour la guerre en Iran

« Après que Jared Kushner me l’ait dit, j’ai pensé que l’Iran allait nous attaquer. »

La Maison Blanche doit révéler et résoudre les conflits d’intérêts financiers de Jared Kushner.

Jared Kushner doit déposer son rapport financier public, comme l’exige la loi, dans les 30 jours suivant sa nomination au poste d’envoyé spécial pour la paix, selon une lettre adressée à la Maison Blanche par l’organisation Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. Le président Trump, beau-père de Kushner, a annoncé cette nomination le 19 février, après plusieurs mois au cours desquels Kushner a rencontré des dirigeants étrangers et participé à des négociations de haut niveau en tant que simple citoyen.

Cette annonce place Kushner dans la même position que Steve Witkoff, qui a déposé un rapport financier public après avoir été nommé envoyé spécial. Récemment, Kushner a joué un rôle diplomatique important dans le cadre des frappes de Trump contre l’Iran et de la guerre qui s’en est suivie. Compte tenu du pouvoir considérable de Kushner en matière de politique étrangère, notamment sur les conflits en cours à Gaza et en Ukraine, le public a un besoin urgent de clarté sur son rôle et ses implications financières.

Le rôle officieux précédemment joué par Kushner soulevait d’importantes questions de conflit d’intérêts, compte tenu de ses activités commerciales et de ses investissements dans les pays et les conflits sur lesquels il travaillait. De plus, comme Kushner n’occupait aucun poste officiel, il n’était soumis à aucune loi éthique, à aucune procédure d’habilitation de sécurité ni à aucune confirmation par le Sénat.

Au cours du premier mandat de Trump, Kushner a gagné des centaines de millions de dollars en tant que conseiller spécial, et dès qu’il a quitté ses fonctions, il n’a pas perdu de temps pour tirer profit de son poste au sein du gouvernement à des fins personnelles, obtenant des milliards de dollars pour sa société d’investissement auprès des gouvernements avec lesquels il avait travaillé étroitement dans le cadre de ses fonctions officielles.

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