En 2025, Meta a dépensé la somme record de 26,3 millions de dollars en lobbying à Washington et a employé plus de 86 lobbyistes dans 45 États. Ils financent aussi discrètement un groupe appelé Digital Childhood Alliance, qui semble être une organisation de parents soucieux du bien-être des enfants, mais qui soutient en réalité ces mêmes règles. Un examen approfondi portant sur près de 2 milliards de dollars de subventions du réseau Arabella Advisors a révélé qu'aucun dollar n'avait été consacré à des projets concrets de protection de l'enfance ou de vérification de l'âge.





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Meta a dépensé 26,3 millions de dollars en lobbying pour l'adoption de lois sur la « vérification de l'âge » dans 45 États. Or, ces lois ne réglementent pas les réseaux sociaux, mais votre système d'exploitation. Quelqu'un a retracé l'utilisation de 2 milliards de dollars de subventions et d'activités de lobbying d'organismes à but non lucratif. Voici ce qu'il a découvert :





1. Le lobbyiste de Meta a rédigé la loi de Louisiane sur la vérification de l'âge. Le promoteur l'a approuvée. Elle impose une surveillance au niveau du système d'exploitation. Et les plateformes de Meta ? Aucune nouvelle exigence.





2. Meta a financé secrètement un faux groupe de « protection de l'enfance » pour promouvoir ces projets de loi à l'échelle nationale. Ce groupe n'a ni numéro d'identification fiscale, ni immatriculation. Il n'existe pas légalement.





3. Plus de 70 millions de dollars versés à des super PAC d'État, délibérément fragmentés dans différentes bases de données pour éviter un suivi centralisé.





4. Meta s'oppose à tous les projets de loi concernant les réseaux sociaux. Concernant le seul projet de loi réglementant les systèmes d'exploitation, Meta se contente de « surveiller ».





5. L'UE a résolu ce problème grâce aux preuves à divulgation nulle de connaissance. Pas de biométrie.





Aux États-Unis, des projets de loi imposent aux fournisseurs d'envoyer votre visage à des serveurs tiers dans le cloud. Meta tire profit de la collecte de données. Ils ont rédigé des lois obligeant chaque appareil à diffuser votre identité via une API système. Ils ont mis en place le système de surveillance. Ils ont rédigé le mandat. Ils s'en sont exemptés. Chaque affirmation est étayée par des déclarations fiscales auprès du fisc américain (IRS), des divulgations du Sénat et des registres de lobbying des États.





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