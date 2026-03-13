Le pouvoir occidental s’enveloppe d’opacité mais exige une totale transparence de ses sujets

Dominique Muselet – mondialisation.ca – Le 12 mars 2026





Plus je m’instruis et réfléchis sur les différents modes de gouvernement possibles et imaginables, plus il me semble que la principale caractéristique de la démocratie libérale occidentale est l’hypocrisie. Depuis sa création, elle avance masquée, pour tromper les peuples qu’elle administre sur ses méthodes et ses objectifs, puisqu’il s’agit d’une plutocratie qui prétend représenter le peuple alors qu’elle est au service des riches et des puissants. Bien sûr les dirigeants, chefs, souverains, dictateurs, etc., ont toujours menti et manipulé mais jamais il me semble, cela n’était devenu un mode de gouvernance à part entière comme dans nos belles républiques démocratiques. L’ancien directeur de la CIA, Mike Pompeo, s’en est même vanté : « Nous avons menti, triché et volé. On a été entièrement formés pour ça. »

Evidemment, le droit de mentir, tricher et voler est réservé aux puissants, et leur impunité s’accompagne nécessairement de toujours plus de surveillance, de répression et de violence contre le petit peuple, afin de le maintenir, à tout prix, dans l’ignorance et l’obéissance.

En ce qui me concerne, cela a marché, et j’ai cru grosso modo leurs mensonges jusqu’à ce que je prenne du recul en allant vivre à l’étranger et là, j’ai compris que je m’étais fait manipuler pendant près de quarante ans, comme la plupart de mes concitoyens dont la grande majorité se laisse, hélas, toujours manipuler, il n’y a qu’à voir la russophobie, l’iranophobie, la sinophobie galopantes en Occident…





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