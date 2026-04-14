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Ciel Voilé

Evènements du printemps 2026 en Vaucluse

14 Avril 2026, 18:09pm

Evènements du printemps 2026 en Vaucluse

https://www.sans-transition-magazine.info/construire-la-democratie-de-leau

Troisième opus du projet "Les pieds dans l'eau", après les rencontres avec Charlène Descollonges puis Freddy Rey, cette nouvelle conférence-débat avec Sophie Gosselin, Docteure en philosophie et autrice, vous est proposée le vendredi 17 avril à 18h à Malaucène (84), et intitulée :

Construire la démocratie de l'eau

Sophie Gosselin sera interviewée par Sans transition! lors d'un grand entretien, suivi d'échanges avec les entreprises, associations, collectivités et citoyens du territoire. Parmi lesquels : Jacques V. Paget, représentant de France Nature Environnement Vaucluse à la commission consultative des usagers  du syndicat Rhône Ventoux, Magali Jameux, chargée de mission eaux et rivières au Parc du Luberon et animatrice du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Calavon-Coulon, ainsi que le collectif citoyen de l'eau d'Avignon.

Evènements du printemps 2026 en Vaucluse
Télécharger depliant_88
https://www.defermeenferme.com/departement-84-vaucluse

 

 

Evènements du printemps 2026 en Vaucluse
https://www.anthroposophie.fr/event-details/forum-2026

 

 

Evènements du printemps 2026 en Vaucluse
Evènements du printemps 2026 en Vaucluse
https://universitécitoyenne.fr/
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