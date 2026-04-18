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Ciel Voilé

Leyen peut-elle abroger toute seule le droit de veto des États membres ?

18 Avril 2026, 18:50pm

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