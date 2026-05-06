BioNTech ferme quatre sites en Allemagne et à Singapour : plus de 1 800 emplois sacrifiés

G.L. Publié le 06 mai 2026 - 15:45

Le laboratoire allemand BioNTech, co-créateur avec Pfizer du vaccin à ARN messager Comirnaty, a annoncé ce mardi 5 mai 2026 la fermeture de quatre sites de production : trois en Allemagne (Idar-Oberstein, Marburg et Tübingen, siège de l’ancien rival CureVac racheté pour un milliard d’euros) et un à Singapour. Jusqu’à 1 860 emplois, soit près d’un quart de ses effectifs, sont menacés d’ici fin 2027. La raison officielle ? Des « surcapacités » après la chute des ventes du vaccin anti-Covid et un recentrage stratégique sur l’oncologie. L’entreprise espère économiser jusqu’à 500 millions d’euros par an. Pendant ce temps, la production du Comirnaty sera transférée à Pfizer.

On ose à peine y croire. Ce même laboratoire qui a engrangé des milliards grâce à une campagne de vaccination mondiale inédite licencie massivement ses ouvriers de la « guerre contre le virus ». Rappelons le contexte douloureux : BioNTech, fondée à l’origine pour développer des immunothérapies contre le cancer via l’ARNm, a pivoté en urgence vers le Covid en 2020 avec le « Project Lightspeed ». Des centaines de millions de doses injectées, des contrats juteux avec les États, des profits records… puis le silence radio sur les effets secondaires rapportés par des milliers de patients et de soignants. Aujourd’hui, les usines ferment. Les emplois disparaissent. Les familles allemandes et singapouriennes paieront la note d’une bulle qui éclate. Amère ironie pour une entreprise qui promettait de « sauver le monde ».

L’implication de Bill Gates ajoute une couche de perplexité. En septembre 2019, quelques mois avant l’émergence du SARS-CoV-2, la Fondation Bill & Melinda Gates avait injecté 55 millions de dollars dans BioNTech via l’achat d’environ 3 millions d’actions, dans le cadre d’une collaboration sur des vaccins contre le VIH et la tuberculose.

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