Le château de cartes pro-européen roumain s’effondre, Bolojan est balayé

France-Soir Publié le 05 mai 2026 - 20:05





Scène désormais familière dans cette Europe traversée par les doutes, un gouvernement pro-européen renversé, une coalition fracturée, et en toile de fond, une opinion publique de plus en plus défiante. Ce mardi, le Parlement roumain a acté la chute du Premier ministre Ilie Bolojan, balayé par une motion de censure soutenue aussi bien par les sociaux-démocrates que par une droite nationaliste en pleine ascension.

Avec 281 voix sur 464, le verdict est sans appel. Mais derrière ce vote, c’est une recomposition politique qui se dessine. Le Parti social-démocrate (PSD), pilier traditionnel du paysage roumain, a choisi de s’allier ponctuellement avec l’Alliance pour l'unité des Roumains (AUR), formation nationaliste. Une décision qui, selon de nombreux analystes, pourrait marquer un tournant durable.

L'AUR n’est désormais plus un acteur périphérique. Porté par une rhétorique anti-impôts, anti-guerre et anti-Bruxelles, son leader George Simion capitalise sur une colère sociale qui gronde. Dans les sondages, le parti dépasse désormais les 35 % d’intentions de vote pour celui qui a été écarté des élections de 2024, siphonnant une partie de l’électorat populaire autrefois acquis au PSD.

Le renversement de Bolojan s’inscrit dans ce contexte explosif, surtout après l’annulation de l’élection de 2024 par la Cour constitutionnelle roumaine pour une soi-disant ingérence russe finalement écartée après enquête (notamment celle du rapport américain à la Chambre des représentants qui conclut qu’il n’y a pas de preuves d’ingérence russe justifiant l’annulation), et qui a ouvert la voie à un nouveau scrutin en 2025. Scrutin dans lequel Bruxelles avait mis tout son poids, ses arguments et plus encore. La fameuse ingérence semblait cette fois-ci plus du côté bruxellois.

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