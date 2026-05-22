L’anti-complotisme officiel : une idéologie au service de l’ordre établi

Laurent Mucchielli - Le 16 mai 2026



La science ne devrait jamais se préoccuper de politique mais ça, c’était avant que la politique n’ait décidé d’utiliser la science comme instrument de pouvoir (*). Il se livre en coulisse une guerre asymétrique entre un pouvoir installé et puissant d’un côté, et un aréopage de résistants sans grand moyens, de l’autre, qui tous prétendent détenir la vérité scientifique. Mais qui désinforme qui, au final? Laurent Mucchielli s’est penché sur le dernier ouvrage de Laurent Dauré, journaliste et essayiste, qui revient en 300 pages sur ce conflit majeur qui mine l’Occident actuel, celui de la vérité. Etes vous normiste ou complotiste? Bonne lecture.

Voici un livre salutaire, écrit par un journaliste indépendant, qui critique la façon dont la « lutte contre la désinformation » et « l’anti-complotisme » sont devenus des slogans politico-médiatiques permettant d’écarter du débat public les questions dérangeantes pour le pouvoir (1). Au cœur de cette entreprise moderne de propagande, se situent des groupes comme celui tournant autour du site Conspiracy Watch. Comme le dit Denis Robert (fondateur du média indépendant Blast en 2021) dans la préface de ce livre : « ses animateurs trustent journaux, plateaux télé et commissions. L’association qui édite le site, financée par de l’argent public et une fondation privée, sert de nombreux intérêts qui n’ont pas grand-chose à voir avec le journalisme ou la vérité, mais tout à voir avec l’influence et la manipulation » (p. 9). C’est qu’il s’agit en réalité d’« une officine politique » à qui « on fait appel pour tuer dans l’œuf le débat, la réflexion même », de sorte que « lutter contre les complots leur permet surtout de tuer les vérités qui dérangent » (p. 12). Ils ont ainsi joué un rôle important durant la crise du Covid, pour décrédibiliser toute contestation de la politique sanitaire du gouvernement. Mais ce n’est là qu’un aspect parmi d’autres de ce travail d’influence au service du politique.

La suite :

https://www.aimsib.org/2026/05/16/lanti-complotisme-officiel-une-ideologie-au-service-de-lordre-etabli/



