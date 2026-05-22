L'ARN se faufile jusque dans les pesticides. L'Europe déroule une fois de plus le tapis rouge aux lobbies de l'agro

France-Soir Publié le 22 mai 2026 - 16:20





Ça y est ! Le feu vert donné en Belgique au Calantha, premier pesticide à ARN interférent autorisé en Europe. Et cela constitue une rupture très inquiétante dans l’histoire sanitaire et agricole du continent. Présentée comme une technologie « ciblée » et "ultra-moderne", cette nouvelle molécule agit directement sur les mécanismes génétiques des insectes. Officiellement, tout est sous contrôle, mais ni les effets à long terme sur les sols, ni ceux sur les plantes, les insectes non ciblés ou les consommateurs n’ont été réellement évalués au niveau européen.





Cette légèreté avec laquelle ces pesticides génétiques sont lâchés dans l’environnement devient de plus en plus alarmante. Pendant des décennies, les scandales se sont enchaînés : amiante, chlordécone, glyphosate, néonicotinoïdes… À chaque fois, les autorités, poussées, voire soudoyées par les lobbies industriels, juraient que leurs produits étaient sûrs, avant que la réalité ne les rattrape des années ou des décennies plus tard avec les dégâts catastrophiques que l'on connait, souvent irréversibles. Ici, le scénario semble se reproduire encore, mais cette fois-ci c'est la génétique qui est au cœur du problème.





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