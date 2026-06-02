https://x.com/DocteurPEB1/status/2061525511323394293





Fin des obligations vaccinales aux USA ! Le Président Trump vient de signer un décret historique : → Fin des obligations vaccinales systématiques pour les enfants

→ Tous les vaccins passent en simple recommandation

→ Pleine liberté de décision aux parents et aux médecins C’est exactement ce qu’on veut en France !

Choix libre et éclairé des parents avec leur médecin. Sans contrainte légale ni coercition. Article officiel de la Maison Blanche :

https://whitehouse.gov/fact-sheets/2026/05/fact-sheet-president-donald-j-trump-realigns-u-s-core-childhood-vaccine-recommendations-with-best-practices-from-peer-developed-countries/

Et en France ? Nous pouvons obtenir la même chose !

Pour la liberté vaccinale et la fin des obligations : Signez et partagez massivement la pétition :

https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-5725