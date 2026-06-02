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Ciel Voilé

Fin des obligations vaccinales aux USA

2 Juin 2026, 17:55pm

Fin des obligations vaccinales aux USA

https://x.com/DocteurPEB1/status/2061525511323394293


 

Fin des obligations vaccinales aux USA ! Le Président Trump vient de signer un décret historique : → Fin des obligations vaccinales systématiques pour les enfants

Tous les vaccins passent en simple recommandation

Pleine liberté de décision aux parents et aux médecins C’est exactement ce qu’on veut en France !

Choix libre et éclairé des parents avec leur médecin. Sans contrainte légale ni coercition. Article officiel de la Maison Blanche :

https://whitehouse.gov/fact-sheets/2026/05/fact-sheet-president-donald-j-trump-realigns-u-s-core-childhood-vaccine-recommendations-with-best-practices-from-peer-developed-countries/

Et en France ? Nous pouvons obtenir la même chose !

 

Pour la liberté vaccinale et la fin des obligations : Signez et partagez massivement la pétition :

 

https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-5725

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