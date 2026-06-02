Pesticides : interpellez les eurodéputés

Générations futures

Du nouveau concernant l' Omnibus X , ce projet de loi européen qui prétend résoudre les problèmes d'engorgement et de retard dans le système d'évaluation des pesticides et des biocides en Europe, notamment en accordant des autorisations illimitées à certaines de ces substances.

L'agence européenne de sécurité des aliments (l'EFSA) juge crédibles et plus efficaces les propositions de Générations Futures pour résoudre ces problèmes. Interrogée par Générations Futures, l'EFSA reconnaît dans sa réponse de mai 2026 que :

le recrutement de 50 experts permettrait à l’EFSA de venir efficacement en aide aux Etats membres qui prennent du retard dans le traitement des dossiers (...),

le rejet des dossiers incomplets réduirait la charge de travail pour l’EFSA et les Etats membres et contribuerait à la prévention de retards à l’avenir.

Pourtant, l'eurodéputé rapporteur de l'Omnibus X, Herbert Dorfmann, membre du Parti Populaire Européen (PPE) , s'obstine à soutenir le texte et ses autorisations illimitées de pesticides , et souhaite même accélérer son examen !

Nous avons besoin de vous pour l'empêcher d'escamoter le débat ! Générations Futures a lancé une action d'interpellation des eurodéputés membres du groupe PPE sur notre plateforme Shake Ton Politique , pour leur demander de rejeter le texte !

La suite :

https://r.newsletter.generations-futures.fr/mk/mr/sh/1t6AVsd2XFnIGLo3ZHVIs4TbniChhR/MF63q9r89xm0



