Forêts et santé

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Un immunologue japonais a consacré 20 ans à démontrer que les substances chimiques libérées par les arbres pénètrent dans le sang, neutralisent les hormones du stress et renforcent le système immunitaire d'une manière qu'aucun thérapeute ni médicament n'a jamais égalée. La plupart de ces données sont restées publiées dans des revues médicales japonaises pendant deux décennies, en attente de traduction.





Cet immunologue s'appelle Qing Li. Il est professeur clinicien à l'École de médecine japonaise de Tokyo et président de la Société japonaise de médecine forestière. Le gouvernement japonais finance ses recherches depuis 2004, et ses travaux expliquent pourquoi les bains de forêt sont désormais une thérapie clinique officiellement prescrite au Japon et en Corée.





L'histoire commence en réalité en 1982, lorsque le ministère japonais de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche a créé le terme « shinrin-yoku » pour décrire la pratique de la marche lente et consciente en forêt. Ce choix répondait à une motivation pratique.





Le Japon connaissait une urbanisation rapide, les maladies liées au stress étaient en hausse et le pays disposait de milliers de kilomètres carrés de forêts inexploitées. L'idée était d'inciter les gens à se promener en forêt… On ignorait tout des effets de ces promenades sur le corps humain jusqu'à ce que Qing Li mène la première véritable expérience en 2005.





Il emmena douze hommes adultes en bonne santé pour un séjour de trois jours et deux nuits dans un parc forestier. Ils marchèrent quelques heures par jour. Rien d'intense. Pas d'itinéraire imposé ni d'exercices de respiration. Ils se promenaient simplement lentement entre les arbres, respirant l'air pur et contemplant la forêt.





Li préleva des échantillons de sang et d'urine avant le départ, le deuxième jour, le troisième jour, le septième jour après leur retour et de nouveau le trentième jour. Les résultats des analyses furent inattendus.





L'activité d'un type spécifique de cellule immunitaire, la cellule NK (natural killer), que l'organisme utilise pour éliminer les cellules cancéreuses et les cellules infectées par un virus avant qu'elles ne se propagent, avait augmenté d'environ 50 % pendant le séjour en forêt. Le nombre de cellules NK circulant dans le sang avait augmenté de manière significative.





Trois protéines anticancéreuses produites par ces cellules, la perforine, les granzymes et la granulysine, avaient toutes connu une forte hausse. Cet effet persistait même après le retour des participants chez eux. Le renforcement du système immunitaire était encore mesurable au septième jour et persistait partiellement au trentième jour.





Deux heures par jour en forêt avaient donc stimulé le système immunitaire pendant un mois entier. Un an plus tard, Li a mené la même expérience auprès de femmes et a obtenu des résultats quasi identiques. Il l'a ensuite menée auprès d'un groupe témoin qui a effectué un séjour de trois jours en milieu urbain, avec la même quantité de marche, le même niveau d'hébergement et le même régime alimentaire. Ce groupe n'a présenté aucune modification mesurable de l'activité des cellules NK. C'était donc la forêt qui agissait, et non le séjour.





Le mécanisme en cause s'est avéré être une classe de molécules aéroportées appelées phytoncides. Les arbres produisent ces composés pour se défendre contre les insectes, les bactéries et les champignons. Les pins, les cèdres, les chênes et les cyprès en libèrent en grande quantité, surtout par temps chaud et après la pluie. En se promenant en forêt, on inhale ces molécules, qui pénètrent dans les poumons et sont absorbées par la peau. Une fois dans l'organisme, elles semblent stimuler directement la production et l'activité des cellules immunitaires que Li étudiait en laboratoire.





D'après les données de Li, environ 50 % des bienfaits d'une promenade en forêt sur la santé proviennent de la composition chimique de l'air. L'autre moitié est due à l'action de la forêt sur le système nerveux. C'est là que l'influence du système immunitaire entre en jeu, et non plus seulement la gestion du stress.





Une autre équipe de recherche japonaise a mesuré le cortisol, principale hormone du stress, chez 84 participants répartis sur 35 sites forestiers différents. Des prélèvements ont été effectués avant et après une promenade de 30 minutes dans chaque forêt, et comparés à ceux de participants ayant effectué des promenades témoins en milieu urbain.





Les taux de cortisol des personnes ayant marché en forêt étaient significativement inférieurs à ceux des personnes ayant marché en ville. Leur rythme cardiaque et leur tension artérielle étaient plus faibles. L'activité de leur système nerveux parasympathique, responsable du repos et de la récupération, avait augmenté. L'activité de leur système nerveux sympathique, qui déclenche la réaction de lutte ou de fuite, avait diminué.





Puis, une chercheuse de l'Université du Michigan, Mary Carol Hunter, a mené la version la plus rigoureuse de cette expérience jamais réalisée. Elle a recruté des participants en ville et leur a demandé de prendre une « pilule de nature » ​​trois fois par semaine pendant huit semaines. Ils étaient libres de choisir l'heure, le lieu et la durée de cette expérience en pleine nature, pourvu qu'elle se déroule à l'extérieur, à la lumière du jour et sans téléphone, conversation ni exercice aérobique. Ils lui ont envoyé des échantillons de salive avant et après chaque séance afin qu'elle puisse mesurer précisément les variations de cortisol et exclure la baisse quotidienne normale des hormones de stress qui survient chez tout le monde.





Résultat : les participants ont constaté une diminution de 21,3 % de leur taux de cortisol par heure passée dans la nature, l'effet le plus marqué se produisant entre la 20e et la 30e minute de la promenade. Ensuite, le taux de cortisol a continué de baisser, mais plus lentement.

Le seuil pour un soulagement mesurable du stress était de seulement 20 minutes passées à l'extérieur, dans un environnement ressemblant à la nature. Cela ne signifie en aucun cas que la nature puisse remplacer une thérapie ou des médicaments lorsqu'une personne en a réellement besoin. La thérapie traite des problèmes différents de ceux traités par une promenade, et Li lui-même a pris soin, lors d'interviews, de qualifier les bains de forêt d'intervention complémentaire plutôt que de substitut aux soins cliniques.





Mais ce que la recherche a établi, c'est que le corps humain a une réponse physiologique au contact des arbres qui agit sur les mêmes systèmes biologiques que la médecine moderne tente d'atteindre avec des médicaments et des protocoles cliniques, et cette réponse est rapide, mesurable et gratuite. Le plus étrange dans les travaux de Li, c'est l'implication qu'il ne cesse de répéter dans ses interviews. Aujourd'hui, nous passons en moyenne plus de 90 % de notre temps à l'intérieur.





Notre taux de cortisol reste élevé. Nos cellules NK sont ralenties. Notre système nerveux parasympathique a rarement l'occasion de prendre le relais. Ce système, optimisé par des millions d'années de vie sous la canopée des arbres, est contraint de fonctionner en permanence dans une boîte faite de cloisons sèches et de moustiquaires. Votre corps n'a pas oublié son rôle en forêt. Il attend que vous y pénétriez.