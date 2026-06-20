LETTRE OUVERTE À MADAME LA MINISTRE STÉPHANIE RIST

Madame la Ministre,

Nous, parents et citoyens de France, vous adressons cette lettre avec gravité.

Les agences sanitaires de notre pays l'établissent désormais sans ambiguïté : le cadmium, métal lourd classé cancérigène, contamine l'alimentation quotidienne de nos enfants.

Cent pour cent des enfants de deux et trois ans y sont exposés au-delà des valeurs sanitaires de référence.

Aucun parent, aussi vigilant soit-il, ne peut aujourd'hui protéger son enfant par ses seuls choix de consommation.

Le 3 juin 2026, l'Assemblée nationale a voté une loi pour réduire ce poison à la source, dans les engrais phosphatés. Nous saluons ce vote.

Mais une loi votée en première lecture n'est pas une loi appliquée, et nous ne laisserons pas cette protection être enterrée dans le silence.

C'est pourquoi nous vous demandons solennellement :

De ne pas entraver le cheminement de ce texte, et d'en permettre l'examen rapide par le Sénat ;

De renoncer à un arrêté qui repousse à 2038 la protection de nos enfants, et de publier un décret aligné sur le calendrier de la loi, à l'horizon 2030 ;

D'aligner sans délai le seuil français de cadmium dans les engrais sur la trajectoire la plus protectrice, alors que notre pays demeure aujourd'hui plus permissif que la réglementation européenne.

Madame la Ministre, la santé de nos enfants ne peut pas attendre 12 ans.

Chaque récolte qui passe est une dose de plus, dans des corps qui ne savent pas s'en défaire.

Vous avez la charge des Familles. Nous vous demandons d'en être la gardienne.

Les parents de France comptent sur vous.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre haute considération.

Guillaume Chopin - et tous les signataires de cette pétition.

L'Association Santé Naturelle