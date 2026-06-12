Le monde vient de perdre un héros. Jean Ziegler s’est toujours battu pour un monde d’intégrité, d’honnêteté et de paix.

Jean Ziegler – In Memoriam. « Où est l’espoir ? »

Peter Loenig le 11 juin 2026 – mondialisation.ca





Jean Ziegler, sociologue et avocat suisse de renommée mondiale, homme politique, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation et défenseur des droits de l’homme, Jean Ziegler s’est éteint le 10 juin 2026.

Il convient de rendre un hommage plein d’espoir et de célébrer la vie de Jean Ziegler, marquée par un travail passionné, toujours à l’écoute des pauvres et des plus démunis. Afin de perpétuer ses idées et ses innovations visant à améliorer le sort des plus défavorisés, Jean a écrit de nombreux ouvrages, plus de vingt au total.

L’un de ses ouvrages les plus célèbres, « Les Suisses, l’or et les morts », est un exposé cinglant de la collusion financière et politique de la Suisse avec l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Jean Ziegler, comme avocat, démolit le mythe de la neutralité suisse en temps de guerre. Parmi les thèses centrales du livre figure la révélation du blanchiment, par la Banque centrale suisse, de l’or volé par les nazis aux banques centrales de l’Europe occupée et aux victimes de l’Holocauste.

Son dernier ouvrage, cependant, est comme une façon de terminer sa vie sur une note positive d’espoir. Il s’intitule « Où est l’espoir ? », un appel à la résistance face aux crises mondiales contemporaines, aux famines et aux inégalités. C’est un témoignage de son combat constant pour la justice, pour libérer le monde des chaînes et de l’exploitation d’une élite d’entreprises ultra-riches.

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