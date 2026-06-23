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Ciel Voilé

L’alerte d’Oxfam sur l’explosion sans précédent des inégalités en France

23 Juin 2026, 17:47pm

L’alerte d’Oxfam sur l’explosion sans précédent des inégalités en France

L’alerte d’Oxfam sur l’explosion sans précédent des inégalités en France

François Belloir – le 22 juin 2026 – mondialisation.ca

  • Les 53 milliardaires français concentrent à eux seuls davantage de richesses que 32 millions de personnes, soit près de la moitié de la population.

  • Depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir en 2017, les milliardaires ont vu leur fortune doubler, empochant plus de 220 milliards d’euros concentrés sur 32 personnes

  • En 30 ans, la France a basculé dans une ère d’inégalités sans précédent. Les milliardaires s’enrichissent pendant que la pauvreté atteint des records.  Cette situation s’accompagne d’une concentration inquiétante du pouvoir médiatique et politique entre les mains d’une poignée d’ultra-riches.

  • La France vit aujourd’hui un niveau d’inégalités jamais atteint depuis trois décennies. C’est le constat central du rapport d’Oxfam France, étayé par des données de l’INSEE, du World Inequality Lab et de la Banque Postale.

Aujourd’hui, les 53 milliardaires français concentrent à eux seuls davantage de richesses que 32 millions de personnes, soit près de la moitié de la population. Selon l’INSEE, les écarts de niveau de vie atteignent un record : les 20 % les plus aisés disposent d’un revenu global 4,5 fois supérieur à celui des 20 % les plus modestes. Mais c’est du côté des patrimoines que le fossé devient vertigineux : les 10 % les mieux dotés détiennent près de la moitié de la richesse nationale.

En trente ans, la richesse des 500 plus grandes fortunes françaises a été multipliée par 14. Il suffit en moyenne de 24 minutes à un milliardaire pour gagner l’équivalent du revenu annuel moyen d’un Français, soit 42 438 euros.

Depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir en 2017, les milliardaires ont vu leur fortune doubler, empochant plus de 220 milliards d’euros concentrés sur 32 personnes. Entre 2016 et 2022, le revenu moyen des 0,1 % des foyers (environ 80 000) les plus riches (revenus d’au moins 463 000 euros annuels) a augmenté de 56 % ; pour les 90 % les moins aisés, la hausse n’a été que de 7 %.


 

La suite :


 

https://www.mondialisation.ca/lalerte-doxfam-sur-lexplosion-sans-precedent-des-inegalites-en-france/5708152


 

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B
Beatrice
23/06/2026 21:55
Mais toutes ces crises sont faites pour jeter les gens dans la misère, et attendez, cela ne fait que commencer! Le WEF et l'ONU avec son Agenda 2030 vont justement s'assurer que nous devenions plus pauvres (et plus stupides avec la technologie des "vaccins"!). D'ailleurs, le slogan du WEF qui a été très vite retiré du site mais toujours disponible dans les archives indique bien... "je n'aurai plus rien et je serai heureux". Et oui, ils veulent tout nous prendre. Allons-nous laisser à cette bande de criminels l'occasion d'y arriver? Certainement pas!
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