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Ciel Voilé

Pourquoi rien ne change en mieux et tout s’aggrave ?

13 Juin 2026, 17:14pm

Pourquoi rien ne change en mieux et tout s’aggrave ?

 

Dr Pascal Sacré – Le 13 juin 2026 – mondialisation.ca


 

Le monde, aujourd’hui, est en permanence sous l’effet d’une crise, d’une colère dans une profession puis une autre, celles-ci se succédant l’une après l’autre.

Comment dans un monde théoriquement démocratique, où le peuple, par les élections, envoie au pouvoir ses représentants, continue-t-il de montrer tant de disparités entre l’attente du peuple et ce qui est réalisé, mis en pratique ?

Pourtant c’est le cas. 

Aujourd’hui , en 2026, depuis des années, allant crescendo, toutes les professions sont en colère.

À la fin de l’année 2025, tous les médias rapportent la colère dans le monde agricole [1].

« Des milliers d’agriculteurs venus de toute l’Europe se sont donnés rendez-vous ce jeudi dans le centre de Bruxelles pour faire entendre leurs revendications. Le secteur, en crise continue depuis des années, veut rappeler à la Commission Européenne ses craintes et désaccords quant à l’accord commercial avec le Mercosur d’une part, et une possible réduction du budget de la politique agricole commune de l’autre. »

On constate ici toute l’édulcoration faite par ces médias (belges) de la réalité. Mercosur est vraiment un accord commercial en défaveur des agriculteurs européens, et le budget de la politique agricole commune est vraiment réduit d’année en année. Il y a de quoi être en colère ! Surtout quand ces cris sont répétés d’année en année, de mois en mois, sans avoir d’écho concret parmi les instances au pouvoir, quels que soient les vainqueurs des élections.

La suite :


 

https://www.mondialisation.ca/pourquoi-rien-ne-change-en-mieux-et-tout-saggrave/5708013


 

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A
Anne Marie
13/06/2026 19:59
Stratégie 2+ - Astuces pratiques<br /> 13.06.2026<br /> www.kla.tv/41631<br /> <br /> <br /> Es-tu prêt à contribuer à changer le monde ? Ces archives historiques uniques doivent être diffusées dans le monde entier et ainsi préservées à jamais. Personne ne doit pouvoir effacer les traces du passé. C'est le plus grand travail de mémoire de tous les temps qui s'annonce ! [lire la suite]<br /> Plus sur le thème :
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