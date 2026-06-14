Proposition de loi NDAA pour l'exercice 2027 visant à fusionner les armées américaine et israélienne
31 mai 2026 | ZEROGeoengineering.com |
Les personnes connaissant les objectifs de la start-up israélienne de géo-ingénierie Stardust Labs Ltd. sont conscientes des implications de la loi H.R. 8800, la loi NDAA pour l'exercice 2027.
Exigez que votre représentant vote NON à la loi H.R. 8800, la loi NDAA pour l'exercice 2027, en appelant le 1-202-224-3121. | L'« Initiative de coopération technologique de défense entre les États-Unis et Israël », article 224 du projet de loi H.R. 8800 – LOI D'AUTORISATION DE LA DÉFENSE NATIONALE [NDAA] POUR L'EXERCICE 2027, doté d'un budget estimé à près de 1 500 milliards de dollars, prévoit la fusion des armées américaine et israélienne.
Bien que les deux armées soient déjà partenaires en matière de défense antimissile et dans d'autres domaines, la section 224 fusionnerait leurs forces armées et étendrait leur collaboration à d'autres domaines tels que l'intégration des réseaux, la fusion des données, les programmes de recherche, de développement, d'essais et d'évaluation, les biotechnologies, l'informatique quantique, les systèmes autonomes, l'énergie dirigée, la cybersécurité et l'intelligence artificielle.
Parmi les autres programmes proposés et financés par la loi NDAA figurent : les technologies avancées pour les plateformes aériennes, les systèmes aériens sans pilote, la recherche appliquée en biotechnologie des matériaux, le radar de surveillance terrestre proliféré (NEXRAD), la 5G, les technologies médicales avancées, le système Golden Dome, les programmes classifiés, l'énergie dirigée, les programmes nucléaires, les satellites et la guerre électronique.
« Intégrer et synchroniser, dans toute la mesure du possible, les capacités existantes de formation, d'expérimentation et de simulation du ministère de la Défense »
« …faciliter le transfert des technologies de la recherche et du développement vers les processus d'acquisition et de mise en œuvre ; »
« En coordination avec les composantes pertinentes du Département de la Défense, notamment la Direction du soutien technique à la guerre irrégulière, les divisions du développement des capacités et de l’innovation, le sous-secrétaire à la Défense pour la recherche et l’ingénierie, l’Unité d’innovation de la défense, le Groupe de travail sur les technologies des opérations États-Unis-Israël, la DARPA (Agence pour les projets de recherche avancée de défense), la MDA (Agence de défense antimissile), le Commandement spatial des États-Unis, les départements militaires et autres entités du Département de la Défense, le cas échéant, afin d’harmoniser les efforts… »
« ACTIVITÉS EN COORDINATION AVEC D’AUTRES MINISTÈRES ET AGENCES FÉDÉRALES. — Le secrétaire à la Défense coordonne les activités, le cas échéant, avec le secrétaire d’État, le secrétaire au Commerce et les chefs des autres ministères et agences fédéraux concernés… »
« …coordination, à l’échelle du Département, avec les homologues israéliens… »
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Appel au Congrès pour qu’il mette un terme à la fusion militaro-industrielle américano-israélienne en matière de renseignement. Nous exhortons les représentants et les sénateurs à modifier l'article 224 afin de supprimer la fusion et à voter NON à la loi NDAA.
https://zerogeoengineering.com/2026/fy2027-ndaa-proposal-to-merge-u-s-and-israeli-militaries/
Question à Chatgpt le 14 juin 2026 : avancement du vote
La Section 224 de H.R. 8800 est intitulée « United States–Israel Defense Technology Cooperation Initiative ». Selon le texte de la commission des forces armées de la Chambre, elle obligerait le secrétaire à la Défense à désigner un responsable unique (« executive agent ») chargé de coordonner et d'accélérer la coopération technologique militaire entre les États-Unis et Israël. Cette coopération couvrirait notamment la recherche et développement, les essais, l'intégration de systèmes et la coopération industrielle de défense. (armedservices.house.gov)
Les soutiens de la disposition affirment qu'elle vise à :
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accélérer le développement conjoint de technologies militaires ;
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renforcer la coopération dans des domaines comme l'IA, la cybersécurité, la défense antimissile et les systèmes anti-drones ;
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améliorer l'accès des forces américaines à certaines technologies développées en Israël. (aipac.org)
Les opposants soutiennent que la section :
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va bien au-delà de l'aide militaire traditionnelle ;
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pourrait intégrer davantage les chaînes d'approvisionnement et les industries de défense des deux pays ;
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pourrait rendre plus difficile pour de futurs Congrès ou administrations de modifier la relation militaire bilatérale ;
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soulève des questions sur le partage de données, l'IA militaire et l'influence sur les priorités stratégiques américaines. (Responsible Statecraft)
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Un amendement présenté notamment par Ro Khanna pour supprimer la Section 224 a été rejeté en commission par vote vocal (sans décompte nominal publié). (Instagram)
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La commission a ensuite approuvé H.R. 8800 par 44 voix contre 12 et transmis le texte à l'étape suivante. (Al Jazeera)
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À la date actuelle, la Chambre des représentants n'a pas encore adopté définitivement H.R. 8800 en séance plénière ; la Section 224 n'est donc pas encore devenue loi. (Al Jazeera)