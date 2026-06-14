Proposition de loi NDAA pour l'exercice 2027 visant à fusionner les armées américaine et israélienne

31 mai 2026 | ZEROGeoengineering.com |





Les personnes connaissant les objectifs de la start-up israélienne de géo-ingénierie Stardust Labs Ltd. sont conscientes des implications de la loi H.R. 8800, la loi NDAA pour l'exercice 2027.

Exigez que votre représentant vote NON à la loi H.R. 8800, la loi NDAA pour l'exercice 2027, en appelant le 1-202-224-3121. | L'« Initiative de coopération technologique de défense entre les États-Unis et Israël », article 224 du projet de loi H.R. 8800 – LOI D'AUTORISATION DE LA DÉFENSE NATIONALE [NDAA] POUR L'EXERCICE 2027, doté d'un budget estimé à près de 1 500 milliards de dollars, prévoit la fusion des armées américaine et israélienne.

Bien que les deux armées soient déjà partenaires en matière de défense antimissile et dans d'autres domaines, la section 224 fusionnerait leurs forces armées et étendrait leur collaboration à d'autres domaines tels que l'intégration des réseaux, la fusion des données, les programmes de recherche, de développement, d'essais et d'évaluation, les biotechnologies, l'informatique quantique, les systèmes autonomes, l'énergie dirigée, la cybersécurité et l'intelligence artificielle.

Parmi les autres programmes proposés et financés par la loi NDAA figurent : les technologies avancées pour les plateformes aériennes, les systèmes aériens sans pilote, la recherche appliquée en biotechnologie des matériaux, le radar de surveillance terrestre proliféré (NEXRAD), la 5G, les technologies médicales avancées, le système Golden Dome, les programmes classifiés, l'énergie dirigée, les programmes nucléaires, les satellites et la guerre électronique.

« Intégrer et synchroniser, dans toute la mesure du possible, les capacités existantes de formation, d'expérimentation et de simulation du ministère de la Défense »

« …faciliter le transfert des technologies de la recherche et du développement vers les processus d'acquisition et de mise en œuvre ; »

« En coordination avec les composantes pertinentes du Département de la Défense, notamment la Direction du soutien technique à la guerre irrégulière, les divisions du développement des capacités et de l’innovation, le sous-secrétaire à la Défense pour la recherche et l’ingénierie, l’Unité d’innovation de la défense, le Groupe de travail sur les technologies des opérations États-Unis-Israël, la DARPA (Agence pour les projets de recherche avancée de défense), la MDA (Agence de défense antimissile), le Commandement spatial des États-Unis, les départements militaires et autres entités du Département de la Défense, le cas échéant, afin d’harmoniser les efforts… »





« ACTIVITÉS EN COORDINATION AVEC D’AUTRES MINISTÈRES ET AGENCES FÉDÉRALES. — Le secrétaire à la Défense coordonne les activités, le cas échéant, avec le secrétaire d’État, le secrétaire au Commerce et les chefs des autres ministères et agences fédéraux concernés… »

« …coordination, à l’échelle du Département, avec les homologues israéliens… »

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE

RECHERCHE SUR LES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FORCE SPATIALE

Appel au Congrès pour qu’il mette un terme à la fusion militaro-industrielle américano-israélienne en matière de renseignement. Nous exhortons les représentants et les sénateurs à modifier l'article 224 afin de supprimer la fusion et à voter NON à la loi NDAA.

https://zerogeoengineering.com/2026/fy2027-ndaa-proposal-to-merge-u-s-and-israeli-militaries/