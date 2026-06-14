Bonjour, je m'appelle Blake Horowitz. Je suis avocat fédéral spécialisé dans les procès. J'exerce cette profession depuis plus de 30 ans et je suis membre d'un groupe appelé geofight.com

geofight.com est un groupe d'avocats et de professionnels dont l'objectif est de tout mettre en œuvre pour mettre fin à la géo-ingénierie. Qu'est-ce que la géo-ingénierie ? La géo-ingénierie est une tentative menée par des entreprises privées et des gouvernements pour modifier le climat terrestre. Vous avez bien entendu : leur objectif est de modifier le climat de la Terre.

Mais que se passe-t-il actuellement ? Une entreprise a récemment révélé, il y a environ trois semaines (nous sommes le 7 juin 2026), sur son site web, qu'elle disposait de 75 millions de dollars de financement, provenant d'investisseurs, et qu'elle allait faire pression sur le Congrès et le gouvernement américains afin d'obtenir l'autorisation de survoler notre espace aérien et de modifier le climat. Quel est leur but ? Ils veulent envoyer des particules fines, autrement dit des polluants, dans l'atmosphère terrestre afin de bloquer les rayons du soleil, d'atténuer sa luminosité et de réduire ainsi la quantité de lumière solaire reçue par la Terre. Ils affirment que cela entraînerait une baisse de température de 1,5 degré Celsius, soit près de trois degrés Fahrenheit.

Cette baisse de température de 1,5 degré pourrait avoir des conséquences très importantes. Mais avant d'aborder ce point, j'aimerais parler des obligations d'une entreprise privée qui s'engage dans une telle activité. Aux États-Unis, une entreprise privée a des devoirs envers ses investisseurs.

Ainsi, si des investisseurs apportent 75 millions de dollars, leur objectif, leur obligation légale, est de garantir le remboursement de leur investissement. Et sinon, qu'ils récupèrent leur argent, avec intérêts, voire bien plus. Stardust réclame des milliards de dollars pour mener à bien ces activités.

Autrement dit, pour modifier le climat terrestre, ils demandent aux gouvernements de débourser des milliards de dollars afin de rejeter des substances polluantes dans l'atmosphère. Aucune entreprise, aucune organisation privée ne devrait avoir le droit, ni même être considérée comme ayant le droit potentiel de contrôler le climat de la Terre. On ne peut leur faire confiance.

Il s'agit d'une organisation privée. Ce n'est pas un gouvernement. Et même une entité gouvernementale élue par le peuple n'a pas le droit de tenter de modifier le climat terrestre.

Avons-nous déjà fait confiance à une grande entreprise pour gérer un événement d'envergure mondiale ? Jamais. Et dans ce cas précis, il est impératif que chacun prenne conscience du fait que nous ne pouvons pas faire confiance à une organisation privée pour s'engager dans une telle affaire. Le second problème, plus préoccupant encore, lié aux agissements de Stardust est le suivant.

S'ils sont réellement capables de modifier la météo terrestre de 1,5 degré Celsius, soit environ trois degrés Fahrenheit, que peut-on prévoir ? L'histoire nous apprend que la météo, en général, est très imprévisible. On sait tous qu'il est très difficile pour un météorologue de faire des prévisions précises. Quel temps fera-t-il demain ? Dans trois jours ? Dans telle ou telle ville ? Dans tel ou tel village ? Ils font des prédictions au hasard.

Et Stardust prétend prédire la météo de la Terre. C'est assez improbable de penser que ce soit possible, mais c'est ce qu'ils nous vendent. C'est le produit qu'ils proposent.

Quelles pourraient être les conséquences ? Comme je l'ai dit, la météo terrestre est extrêmement imprévisible et de nombreux événements imprévisibles se produisent sur Terre, dont nous ignorons tout simplement l'issue. Un exemple majeur est celui des éruptions volcaniques. On en parle peu aux États-Unis, mais elles se produisent partout dans le monde.

Il y a actuellement une quarantaine de volcans actifs. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître (et je l'ignorais jusqu'à récemment), les éruptions volcaniques peuvent modifier la température de la Terre. En effet, lors d'éruptions importantes, la température terrestre peut baisser en recouvrant la planète d'une couche de particules, ou de cendres.

Cette couche peut également atténuer le rayonnement solaire. La Terre se refroidit, et plusieurs éruptions volcaniques ont même fait baisser sa température d'un degré Celsius au cours de l'histoire récente. Il ne faut donc pas prendre cela à la légère.

Pourquoi ? Car si la température de la Terre diminue de 1,5 degré Celsius, ce que Stardust souhaite faire, et qu'on y ajoute un degré supplémentaire à cause d'un volcan, cela représente 2,5 degrés Celsius, soit près de cinq degrés Fahrenheit.

Que se passerait-il si la température de la Terre augmentait de 2,5 degrés Celsius en l'espace d'un, deux ou même trois ans ? Arrêtez cette vidéo et posez la question à l'IA, à Google, à Internet, à qui vous voulez. Que se passerait-il si la température de la Terre augmentait de 2,5 degrés Celsius en l'espace d'un, deux ou même trois ans ? La réponse est : un véritable cataclysme.

Des centaines de millions de personnes pourraient mourir, jusqu'à un milliard. Pourquoi ? Parce qu'un tel changement aurait un impact dramatique sur le climat, notre système météorologique et les saisons. Et cela aurait des conséquences dramatiques sur notre agriculture.

Notre agriculture ne peut pas supporter une variation de température de 5 ou 4,5 degrés Fahrenheit, soit 2,5 degrés Celsius. Elle ne peut pas y résister. Les récoltes ne survivraient pas et les agriculteurs ne pourraient plus nourrir leur famille.

Alors, n'hésitez pas à vérifier toutes ces informations et à ne pas croire ce que je dis. Faites votre propre analyse. Heureusement, nous avons accès à une multitude d'informations. Alors, que faisons-nous ? Que fait cet homme à l'écran et le groupe auquel il est associé, les Géophytes ? Nous avons lancé une pétition que nous invitons le monde entier à consulter et à signer.

Pourquoi ? Parce que dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis et en Europe, les citoyens, ou plutôt leurs représentants, sont à l'écoute de leurs opinions, de leurs souhaits et de leurs besoins. Et ils veulent être élus. Je ne dis pas que c'est le cas partout, mais c'est fréquent.

Si les citoyens peuvent exprimer leur refus de cette activité, comme le stipule cette pétition concernant Stardust et la géo-ingénierie, alors les élus seront incités à agir. Autrement dit, si des millions de personnes signent cette pétition, les citoyens et les assemblées législatives des différents pays, ainsi que les représentants des différents États et du gouvernement fédéral américains, s'ils apprennent que cette décision relève du caprice du peuple, cela influencera leur vote.

Et nous demandons que leur vote soit influencé. Nous demandons qu'ils comprennent clairement que nous, les habitants de cette belle planète, n'y consentons pas. Comment signer cette pétition ? Rendez-vous sur geofight.com, sur la page d'accueil, et cliquez sur la petite bannière rouge.

Vous accéderez ainsi directement à la pétition. Lisez-la et signez-la. Merci beaucoup pour votre temps.