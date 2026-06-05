Une eau douce découverte sous les profondeurs de l'Atlantique

A.M Publié le 05 juin 2026 - 15:30





Au large du Massachusetts, des chercheurs ont confirmé l’existence d’un vaste aquifère sous-marin. Cette eau douce, légèrement saumâtre, serait piégée sous le plancher de l’océan depuis des dizaines de milliers d’années. Une découverte prometteuse que certains chercheront à exploiter...

Jules Vernes n'a qu'à bien se tenir... Au large de la Nouvelle-Angleterre, l’expédition internationale IODP³-NSF 501 vient de confirmer l'existence d'un immense système d’eau « adoucie » sous le plancher de l’Atlantique, au sud de Cape Cod. Science & Vie rapporte que cette couche se trouve à près de 200 mètres sous le fond marin et pourrait s’étendre sur une centaine de kilomètres de plate-forme continentale.

Entre mai et août 2025, 40 scientifiques venus de 13 pays ont passé 74 jours en mer. Selon l’ECORD, l’équipe a remonté 718 carottes de sédiments, pour un total de 871,83 mètres prélevés sur trois sites. Cette découverte transforme une hypothèse en preuve. C'est la première fois qu'une équipe a directement documenté et largement échantillonné un système d’eau adoucie sous le plancher océanique. Brandon Dugan, chercheur à la Colorado School of Mines, souligne que l’eau a été détectée dans plusieurs types de sédiments, marins comme terrestres, ce qui aidera à comprendre les conditions de son piégeage.

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