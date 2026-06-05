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Ciel Voilé

La Nuit des Forêts ouvre son édition 2026 dans plus de 250 forêts

5 Juin 2026, 18:03pm

La Nuit des Forêts ouvre son édition 2026 dans plus de 250 forêts

La Nuit des Forêts ouvre son édition 2026 dans plus de 250 forêts

France-Soir Publié le 05 juin 2026 - 11:10


 

L’édition 2026 de la Nuit des Forêts prend de l’ampleur. Les organisateurs annoncent déjà plus de 250 forêts participantes en France métropolitaine, en outre-mer et dans neuf pays à l’international. Un chiffre en hausse qui confirme l’installation progressive de l’événement dans le paysage culturel et environnemental.

Créée pour rapprocher le public des enjeux forestiers, la manifestation proposera cette année encore une programmation mêlant balades nocturnes, rencontres avec des forestiers et scientifiques, spectacles, projections et ateliers pédagogiques. L’idée reste la même : faire découvrir les forêts autrement, tout en sensibilisant à leur fragilité face au changement climatique, aux incendies ou encore à l’exploitation intensive des ressources naturelles.

Au fil des éditions, la Nuit des Forêts a élargi son réseau bien au-delà des grands massifs forestiers français.

La suite :


 

https://www.francesoir.fr/societe-environnement/la-nuit-des-forets-ouvre-son-edition-2026-dans-plus-de-250-forets


 

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