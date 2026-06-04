Vers la dislocation de l’Allemagne

Thierry Meyssan Réseau Voltaire | Paris (France) | Le 2 juin 2026





Alors que le Royaume-Uni et l’Ukraine poussent l’Allemagne à préparer une guerre contre la Russie, nous assistons à l’effondrement de l’Allemagne réunifiée. Le pays est profondément divisé en deux peuples distincts. Son identité est désormais en question. La dissolution de l’Allemagne fédérale est désormais inéluctable. Pendant ce temps, la paix conclue entre Washington et Moscou va provoquer le rattachement d’une partie de l’Ukraine et de la Transnistrie à la Russie. Tandis que l’abandon de ses valeurs par l’Union européenne va provoquer sa fin.





Même si nous n’en avons pas conscience, la défaite de l’administration Zelensky en Ukraine devrait susciter l’éclatement de la Moldavie, de l’Allemagne et de l’Union européenne. C’est l’hypothèse de travail de la Russie, de la Chine et des États-Unis. Or, nous n’y sommes absolument pas préparés et nos responsables politiques et nos médias ne se sont, pour le moment, pas même posé la question.





Nous n’avons pas compris que la réunification allemande, voulue par les présidents Helmut Kohl et François Mitterrand, a été réalisée en violation du droit international : jamais le peuple de la République démocratique allemande (RDA) n’a été consulté. Nous l’avons accepté parce que nous avions l’impression qu’elle était logique et parce qu’en 14 mois, la responsable communiste de la propagande des Jeunesses communistes de la RDA, Angela Merkel, est devenue ministre démocrate chrétienne de la Jeunesse de la RFA [1].





Mais le parcours personnel de cette responsable politique n’est absolument pas représentatif de son peuple. Nous ne percevons que le point de vue de l’Ouest (62 millions d’habitants lors de réunification) et pas celui de l’Est (16 millions d’habitants à la même époque).

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