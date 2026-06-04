Les autorités albanaises enquêtent sur un projet de station balnéaire lié à Jared Kushner

SPAK, le bureau spécial de lutte contre la corruption de l'Albanie, a confirmé lundi qu'il avait ouvert une enquête sur des changements controversés du statut de protection de la zone et de la propriété foncière en 2024, qui ont ouvert la voie au développement touristique. Le bureau du procureur n'a pas répondu à une demande de commentaires supplémentaires au moment de la publication.





SPAK a été créé avec le soutien de l'UE et des États-Unis dans le cadre d'une vaste réforme de la justice du pays en 2019. Il agit indépendamment de la justice nationale et a enquêté, poursuivi et condamné un certain nombre de hauts fonctionnaires des deux côtés du spectre politique. Selon plusieurs sondages indépendants, il est actuellement l'institution la plus fiable du pays.





Des manifestations menées par des ONG citoyennes et environnementales ont commencé vers la fin du mois de mai, lorsque des développeurs ont érigé de grandes clôtures surmontées de barbelés sur le site proposé à Zvernec, dans le sud de l'Albanie, empêchant les habitants et les touristes d'accéder à la plage.





Des images ont émergé - après les manifestations de samedi - de gardes de sécurité privés semblant agresser puis traîner un manifestant le long d'une falaise, tout en menaçant d'autres manifestants qui tentaient d'enlever les clôtures et d'arrêter la construction.





Les autorités albanaises ont révoqué les licences de deux sociétés de sécurité privées suite à l'incident, et un garde a été arrêté et incarcéré. Quinze manifestants ont également été inculpés tandis que le chef de la police locale a été démis de ses fonctions. "Je veux faire de l'Albanie un pays qui [est] une destination enviée dans la région, et ce projet fait partie de cet effort", a déclaré Rama lundi.





L'Albanie a pour objectif de rejoindre l'UE d'ici 2030 et a ouvert tous les chapitres de négociation du processus d'adhésion à l'UE. Les 27 chefs d'État du bloc se réuniront vendredi au Monténégro pour discuter de l'élargissement de l'UE avec les dirigeants des Balkans occidentaux, dont Rama.





La société d'investissement de Kushner a abandonné un projet de développement à grande échelle en Serbie en 2025 suite à une controverse sur le projet et à des enquêtes menées par les autorités anti-corruption locales.





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