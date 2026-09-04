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Ciel Voilé

Dette du Venezuela : qui doit quoi à qui sous tutelle néocoloniale des Etats-Unis?

4 Septembre 2026, 17:39pm

Dette du Venezuela : qui doit quoi à qui sous tutelle néocoloniale des Etats-Unis?

Dette du Venezuela : qui doit quoi à qui sous tutelle néocoloniale des Etats-Unis?

Eric Toussaint – Le 3 septembre 2026 – mondialisation.ca  

 

La restructuration de la dette du Venezuela qui se prépare actuellement n’est pas une bonne nouvelle pour le peuple vénézuélien. Elle risque de conduire à consacrer pendant de nombreuses années une part importante des revenus du pays, notamment des revenus pétroliers, au remboursement de créanciers étrangers, alors même que le Venezuela sort d’une période de crise économique profonde, de sanctions internationales, de confiscation ou de gel d’une partie de ses avoirs à l’étranger et qu’il vient de subir une catastrophe naturelle majeure.

La restructuration de la dette du Venezuela qui se prépare actuellement n’est pas une bonne nouvelle pour le peuple vénézuélien. Elle risque de conduire à consacrer pendant de nombreuses années une part importante des revenus du pays, notamment des revenus pétroliers, au remboursement de créanciers étrangers, alors même que le Venezuela sort d’une période de crise économique profonde, de sanctions internationales, de confiscation ou de gel d’une partie de ses avoirs à l’étranger et qu’il vient de subir une catastrophe naturelle majeure.

Selon les informations publiées en juin 2026, le gouvernement intérimaire de Delcy Rodríguez s’apprête à reconnaître un ensemble de créances pouvant atteindre 240 milliards de dollars. Le chiffre est considérablement supérieur aux estimations qui circulaient auparavant comprises entre 150 et 170 milliards de dollars. Avec une économie dont le PIB serait aujourd’hui proche de 100 milliards de dollars, la dette ainsi évaluée représenterait plus de 200% du PIB.

Mais ce chiffre ne doit surtout pas être accepté comme une donnée incontestable. Les 240 milliards de dollars ne correspondent pas à une dette homogène. Ils regroupent des obligations souveraines, des dettes de l’entreprise publique pétrolière PDVSA, des emprunts bilatéraux, des créances commerciales, des intérêts accumulés et des créances résultant de sentences arbitrales ou d’accords d’indemnisation liés à des nationalisations et expropriations réalisées principalement pendant la présidence d’Hugo Chávez décédé en mars 2013.

La suite :

https://www.mondialisation.ca/dette-du-venezuela-qui-doit-quoi-a-qui-sous-tutelle-neocoloniale-des-etats-unis/5710207

 

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