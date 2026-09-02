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Ciel Voilé

161 000 élèves en moins, 5 000 classes fermées : la rentrée la plus inquiétante depuis des années

2 Septembre 2026, 17:10pm

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