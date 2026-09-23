Etats-Unis : cartouches d'imprimante HP

Si vous avez une imprimante HP aux États-Unis, vous devez regarder cette vidéo. Allez vous faire voir, HP. J'en ai tellement marre du capitalisme, mec. Parce que, sérieusement, c'est quoi ce bordel ? Comment ça, « ça fait cinq années que j'ai cette imprimante » ? OK, je ne l'ai jamais connectée au Wi-Fi, jamais. J'ai le câble qui se branche directement sur mon système, pas vrai ? Pas vrai ? J'essaie d'imprimer des personnages de Zelda pour l'anniversaire de ma fille. C'est dans deux jours. Elle voulait imprimer des personnages. Je comptais les découper pour décorer son gâteau, tu vois ? J'ai de l'encre. J'ai de l'encre. Parce que ça m'indique que j'ai de l'encre. Regarde, j'ai de l'encre. Attends un peu, je vais te montrer à quel point c'est complètement naze. Je vais te montrer à quel point c'est ….

J'essaie d'imprimer et il ne se passe rien. Je me dis : « C'est quoi ça ? » Qu'est-ce qui se passe, hein ? Eh bien, regarde, là, j'ai ma petite encre sophistiquée. J'utilise cette encre parce qu'elle coûte littéralement 40 dollars de moins depuis toujours. Depuis toujours, littéralement. Je n'ai jamais eu de problème. J'ai imprimé un truc il y a littéralement deux jours. Mais je n'arrête pas de recevoir ce message : « Vous devez vous connecter au Wi-Fi. » « Vous devez vous connecter au Wi-Fi, sinon vous perdrez bientôt la possibilité d'imprimer. » Je me dis : « Mec, ça ne devrait pas avoir d'importance, non ? » Puisque je suis branchée directement sur l'ordi. Quel rapport avec le Wi-Fi quand le câble est branché directement sur l'unité centrale ? Pas vrai ? Alors j'ignorais le message. Mais ça n'imprimait pas, tu vois ? Alors je me suis dit : « OK, bon, d'accord. » Ça me disait : « Vous devez vous connecter au Wi-Fi. » « Vous devez vous connecter au Wi-Fi. » Je me suis dit : « OK, bon, d'accord. » Finalement, je me suis connecté au Wi-Fi. Tu vois que l'encre... elle est pleine. Donc, l'imprimante détecte bien l'encre, suffisamment pour afficher les niveaux et tout le reste, n'est-ce pas ? Je lance l'impression. Prêt ? « Les cartouches indiquées ont été identifiées comme modifiées ou clonées. Les imprimantes HP nécessitent des cartouches HP d'origine. » Elles coûtent environ 40 dollars de plus. Elles coûtent vraiment 40 dollars de plus. Pourtant, j'utilise ce modèle depuis des années ? C'est une imprimante qui fonctionne parfaitement. Elle marche très bien. J'utilise cette encre depuis des années. Comment est-ce légal ?

Malheureusement pour tout le monde aux États-Unis, c'est légal. J'ai consulté la déclaration de HP. J'ai regardé la loi et ils ont le droit de faire ça. Cette femme a scellé son sort dès l'instant où elle a connecté son imprimante au Wi-Fi. La raison en est que, lorsqu'elle l'a enfin connectée, elle a reçu ce message : « La cartouche indiquée a été identifiée comme modifiée ou clonée. Les imprimantes HP nécessitent des cartouches HP d'origine. » C'est exactement le message d'erreur que HP affiche lorsque la fonction « Sécurité dynamique » rejette la puce d'une cartouche. C'est en se connectant au Wi-Fi que l'imprimante reçoit les mises à jour du micrologiciel (firmware) renforçant ces contrôles. Ainsi, si vous l'utilisez via USB, elle ne reçoit pas la mise à jour. Dès que vous la connectez au Wi-Fi, vous scellez votre sort. L'imprimante télécharge la nouvelle mise à jour et, soudain, vous ne pouvez plus utiliser cette encre d'un fabricant tiers, car le système détecte que la puce ne provient pas de la marque. Les documents de HP indiquent eux-mêmes qu'ils peuvent bloquer des cartouches qui fonctionnaient auparavant, une fois l'imprimante connectée au Wi-Fi. Alors, quelle est la différence de prix pour cette encre ? Si l'on regarde chez Target, par exemple...Voici un exemple que j'ai trouvé : la cartouche HP 63XL. Elle coûte environ 50 dollars. Je suis allé chez Walmart et j'ai trouvé une marque générique équivalente. Et regardez ça : le prix est de 37 dollars pour deux cartouches. C'est une différence énorme, non ? 37 dollars pour deux contre 50 dollars pour une seule. C'est pour cela que les gens sont mécontents ; c'est une arnaque. Vous savez, HP a mis en place un système d'abonnement pour ses imprimantes ; même si vous en possédez un ancien modèle, le simple fait de le connecter au Wi-Fi déclenche une mise à jour du micrologiciel qui vous empêche d'utiliser de l'encre bon marché. On a vraiment l'impression que ces entreprises cherchent à nous soutirer le moindre centime, et il faut que cela cesse. J'ai trouvé une personne qui propose peut-être une solution de contournement : il faut débrancher l'imprimante de l'ordinateur, la réinitialiser aux paramètres d'usine et surtout ne pas la connecter au Wi-Fi. Mon imprimante a eu le même problème, et j'ai refusé de payer pour quelque chose que j'avais déjà acheté. Elle fonctionne un certain temps, puis le problème réapparaît. Il suffit alors de la réinitialiser à nouveau, et ainsi de suite.