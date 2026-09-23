Google : vidéo selfie ?

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Google incite désormais les utilisateurs sur sa page d'accueil à configurer une vidéo selfie pour se connecter à leur compte. Vous enregistrez une courte vidéo de votre visage sous différents angles. Google affirme que c'est une méthode de connexion de secours optionnelle. La page de configuration indique que la vidéo peut également déterminer si vous êtes « assez âgé pour utiliser certains services Google ».

Un interrupteur optionnel permet à Google d'utiliser votre vidéo pour « améliorer la reconnaissance faciale, l'estimation d'âge et d'autres méthodes de vérification qui utilisent vos traits physiques ou vos mouvements, à travers les services Google ». Mon avis Les mots de passe fonctionnent. L'authentification à deux facteurs fonctionne. Google connaît déjà votre numéro de téléphone, votre emplacement, votre historique de recherche et votre e-mail.

Maintenant, ils veulent une carte 3D de votre visage. Ils l'ont présenté comme une fonctionnalité pratique pour que vous puissiez retrouver l'accès à votre compte si vous êtes verrouillé. Mais la petite ligne indique qu'ils peuvent l'utiliser pour la vérification d'âge et, si vous optez pour l'inscription, pour entraîner la reconnaissance faciale à travers tous les services de Google. Vous pouvez changer un mot de passe. Vous pouvez obtenir un nouveau numéro de téléphone. Vous ne pouvez pas changer votre visage.

Une fois que Google a un scan vidéo 3D de celui-ci, ces données existent pour toujours dans leurs systèmes. Google a utilisé les CAPTCHA pour entraîner la reconnaissance d'images pendant des années avant que la plupart des gens ne s'en rendent compte. La vidéo selfie est la même idée, mais avec beaucoup plus de données personnelles attachées. Je ne pense pas que cela reste optionnel longtemps. Chacune de ces choses commence comme optionnelle jusqu'à ce que suffisamment de gens la configurent, et ensuite elle devient obligatoire pour des « raisons de sécurité ». Si vous voyez cette invite, cliquez sur « ne pas configurer » et passez à autre chose.