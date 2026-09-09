Nutri-Score, un livre blanc documente sept tactiques de lobbying agroalimentaire

France-Soir Publié le 09 septembre 2026 - 12:15

Sept tactiques employées pendant plus de dix ans pour affaiblir le Nutri-Score et Yuka sont recensées dans un livre blanc publié le 7 septembre. Décrédibilisation, contre-science, relais politiques ou procédures judiciaires sont présentés comme autant de moyens de retarder la transparence alimentaire.

Dans son article publié le 9 septembre, Ouest-France revient sur ce travail consacré aux stratégies d’influence déployées autour de l’information nutritionnelle. Le document à l’origine de ces révélations est un livre blanc coécrit par Julie Chapon, cofondatrice de Yuka, Serge Hercberg, concepteur du Nutri-Score, et Mathilde Touvier, directrice de recherche à l’Inserm. Les auteurs précisent que les faits mobilisés sont documentés, tandis que l’interprétation des intentions et des stratégies leur appartient.

Le livre blanc publié par Yuka regroupe ces pratiques en sept catégories. La première consiste à décrédibiliser les outils et leurs promoteurs, notamment en présentant le Nutri-Score comme « simpliste » ou en personnalisant le dispositif autour de Serge Hercberg. La deuxième vise à multiplier les alternatives. En 2017, Coca-Cola, Mars, Mondelez, Nestlé, PepsiCo et Unilever avaient ainsi lancé l’Evolved Nutrition Label, calculé par portion plutôt que pour 100 grammes. Ce système a été abandonné moins de deux ans plus tard.

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