Dr Ardis : immunité et vaccins

La raison pour laquelle ils utilisent de l'ADN provenant de cellules d'autres humains et d'autres animaux dans les vaccins est de déclencher une réaction auto-immune. Je vais vous expliquer la situation. J'en ai la nausée.

Il s'agit de vous faire prendre conscience de l'existence de ce complexe industriel lié aux maladies auto-immunes. On injecte aux gens — sans qu'ils le demandent ni le sachent — de l'ADN provenant d'autres espèces et d'autres humains. On détruit ainsi leur système immunitaire et on provoque des maladies auto-immunes à vie. Vous voulez savoir comment je le sais ? C'est très simple : avez-vous déjà entendu parler d'une greffe d'organe ? Bien sûr. Oui. Citez-moi un organe qu'ils greffent souvent. Les reins. Les reins, c'est un bon exemple. Oui.

Les reins, le foie, le cœur, n'est-ce pas ? Vous voyez le genre. Les poumons, pour la fibrose pulmonaire. Ils disposent de nombreux organes pour les greffes. Lorsqu'une de vos connaissances reçoit une greffe, cet organe provient d'un autre être humain. Oui. Ils trouvent donc quelqu'un qui est décédé ou qui a fait don de son organe, et ils l'implantent dans votre corps. Prenons l'exemple du rein.

Une fois l'opération terminée et le patient réveillé, on lui prescrit immédiatement, et pour le restant de ses jours, 10 à 15 médicaments appelés « antirejets ». D'accord ? Votre système immunitaire va rejeter l'organe et le détruire. Pourquoi ? Parce que votre système immunitaire sait qu'il ne vous appartient pas. C'est un corps étranger, oui. Il va donc l'attaquer. Après avoir produit des anticorps capables de détruire totalement cet organe — si vous ne preniez pas ces médicaments —, il faut se rappeler que l'organe reçu possède la structure ADN propre aux reins. Devinez ce qui se passe une fois l'attaque contre ce rein terminée ? Ces anticorps circulent dans votre corps à la recherche de quoi ? De reins. De cellules rénales, de tissus rénaux. Ils vont alors se mettre à attaquer vos propres reins ; vous développerez une maladie auto-immune rénale ainsi qu'une insuffisance rénale chronique, et vous finirez sous dialyse à vie. Bon sang. Le corps, tel que nous le connaissons, rejette et détruit tout tissu étranger qui ne porte pas votre propre ADN.

C'est une conception géniale de la part de Dieu, soit dit en passant. Il ne faut pas introduire d'ADN étranger dans son corps. Exactement. Alors, on introduit de l'ADN de cocker chez un nourrisson de six mois. On injecte le virus de l'hépatite B à un bébé de 12 heures, le prédisposant ainsi à des maladies auto-immunes pour la vie. C'est ce qui explique l'apparition de la polyarthrite rhumatoïde juvénile, du diabète juvénile et de la mort subite du nourrisson.

Pourquoi observe-t-on toutes ces pathologies, comme l'autisme ? Il s'agit de dysfonctionnements liés à de nombreuses maladies, notamment auto-immunes — des affections dont on entendait peu parler auparavant, mais qui touchent désormais tout le monde ; c'est devenu courant partout. Dans le public, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d'enfants et d'adultes sont allergiques aux œufs ? Sept des neuf vaccins contre la grippe contiennent ce qu'on appelle de l'ovalbumine, ou plus simplement des protéines d'œuf. J'ai fait des recherches à ce sujet. Je voulais que le monde comprenne pourquoi on trouve du blanc d'œuf — oui, du blanc d'œuf — dans chacun de ces vaccins antigrippaux. Dans le vaccin contre la grippe ; sept sur neuf en contiennent. J'ai donc cherché à savoir de quels œufs cela provenait. Je voulais savoir quels œufs — ou plutôt quels blancs d'œufs issus de quels animaux — se trouvent dans ces vaccins. Eh bien, pendant les quelque 70 premières années de production de vaccins, ils étaient cultivés dans des œufs de poule. On injectait le substrat dans des œufs de poule pour cultiver l'agent pathogène visé, qui était ensuite placé dans une seringue pour vous être injecté. Si l'on vous injecte des protéines d'œuf de poule alors que vous êtes bébé, vous développerez une allergie aux œufs pour la vie ; c'est inévitable. Au cours des 20 dernières années, on n'utilise plus d'œufs de poule. Qu'utilise-t-on alors ? Des œufs de serpent. Vous plaisantez ? 90 % de tous les vaccins sont fabriqués en Chine ; vérifiez par vous-même. Il existe de nombreux documentaires à ce sujet. On les appelle les « villages de serpents chinois » : on y élève des serpents pour récolter leurs œufs destinés aux géants pharmaceutiques chinois, qui fabriquent 90 % des vaccins que nous recevons en Amérique. Pourquoi des serpents ? ADN de poulet, ADN de serpent...Voulez-vous savoir pourquoi il y a autant de maladies auto-immunes ? Autant d'états pathologiques et de maladies chroniques chez les Américains ? Vous vous faites injecter de l'ADN étranger qui ne vous appartient pas. Et tout cela tant que vous restez dans l'ignorance, heureux de suivre aveuglément la foi de ces figures d'autorité en blouse blanche qui, elles non plus, n'y comprennent rien. Ces petits livrets seront très percutants. Je veux que tout le monde les achète et les remette à son médecin lorsqu'il sera incapable de répondre à vos questions, car aucun d'entre eux n'a la moindre idée de ce qu'il en est réellement.