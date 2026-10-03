Brevets militaires, retombées toxiques et déni officiel : le grand scandale atmosphérique

16 septembre 2026

Pendant des décennies, le discours officiel a balayé d’un revers de main toute interrogation sur les altérations de notre atmosphère, réduisant des observations répétées à de simples « traînées de condensation » et renvoyant systématiquement les lanceurs d’alerte à la case complotiste. Pourtant, la convergence entre brevets militaires historiques, analyses physico-chimiques indépendantes et rapports parlementaires dessine une réalité bien plus sombre : celle d’une gestion atmosphérique globale menée sans le consentement des populations.

L’arsenal breveté et le rôle pivot de la DARPA

Loin des fantasmes, la modification de l’environnement atmosphérique repose sur un socle technique et militaire documenté depuis plus d’un demi-siècle :

Un héritage d’ingénierie militaire : Depuis l’opération Popeye au Vietnam (1967–1972) – où l’armée américaine utilisait l’ensemencement d’iodure d’argent pour prolonger la mousson – le ciel est considéré comme un théâtre opérationnel à part entière.

Le portefeuille de brevets : Des technologies précises sont enregistrées auprès des offices de propriété intellectuelle, à l’instar du brevet US 5003186 (1991) sur l’ensemencement stratosphérique Welsbach, du brevet US 3899144 (1975) relatif à la dispersion de poudres par aéronefs, ou encore des dispositifs liés aux modulations ionosphériques (brevet US 4686605).

L’appareil DARPA : En première ligne de la recherche avancée du Pentagone, la DARPA a théorisé et testé des vecteurs de dispersion, d’aérosols et de contrôle électromagnétique à grande échelle, concevant des technologies à double usage où la frontière entre sécurité nationale, guerre cognitive et gestion des écosystèmes s’efface totalement.

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