Épandages aériens : une association suisse réclame une enquête parlementaire indépendante

Sortir du déni institutionnel, mesurer les faits et apporter des réponses aux citoyens.

Essentiel News 2 octobre 2026

Le 22 septembre dernier, l’association Souveraineté Suisse a demandé aux élus de rompre le silence autour de la question des traînées aériennes qui quadrillent régulièrement le ciel. Dans un appel solennel adressé aux membres de l’Assemblée fédérale, l’organisation citoyenne réclame l’ouverture d’une enquête parlementaire indépendante sur les interventions atmosphériques, la composition des aérosols et l’intégrité de l’espace aérien suisse.

D’un côté, de nombreux citoyens qui s’interrogent, voire s’inquiètent, en observant chaque jour ou presque dans le ciel des quadrillages blancs et moutonneux laissés par des avions. Quelle est la nature exacte de ces traînées ? Que contiennent-elles ? Pourquoi sont-elles aussi nombreuses ? Sont-elles dangereuses pour la santé ?

De l’autre, des élus qui préfèrent ignorer la question ou la tourner en ridicule en la classant dans le très grand et très pratique tiroir des « théories du complot ». Ce faisant, ils entretiennent le manque de transparence sur ce phénomène qui semble s’accroître avec le temps.

Pour sortir de l’impasse, l’association Souveraineté Suisse a décidé de mettre les pieds dans le plat. Le 22 septembre dernier, elle a envoyé un appel solennel aux membres de l’Assemblée fédérale, les sommant d’ouvrir une enquête parlementaire indépendante, scientifique et contradictoire sur le sujet.

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