Archives 2024 : bloquer le soleil en Grande-Bretagne

Le soleil est une chose magnifique, n'est-ce pas ? Je considère que c'est la manifestation physique de Dieu la plus proche de nous, quelle que soit la nature ou l'identité de Dieu. C'est littéralement une force vitale, une énergie divine, qui permet aux fleurs de s'épanouir et aux arbres majestueux de grandir. Elle nous permet de cultiver notre nourriture, elle guérit et nourrit nos corps, et rend aussi bien plus agréables les terrasses de pubs.

Alors, demandez-vous : pourquoi quelqu'un voudrait-il délibérément occulter le soleil ? Quel genre de personne voudrait faire une chose pareille ? Eh bien, si vous aviez besoin d'une preuve que nous sommes dirigés par des illuminés dangereux et incompétents, sachez que c'est précisément ce qu'ils prévoient de faire ici, au Royaume-Uni. Des scientifiques britanniques lancent une expérience de géo-ingénierie financée par le gouvernement à hauteur de 40 millions de livres sterling ; il s'agit littéralement de tester l'assombrissement du soleil au nom de la lutte contre le changement climatique. L'ARIA (Advanced Research and Invention Agency), l'agence gouvernementale pour la recherche et l'innovation de pointe, vise à empêcher la lumière du soleil d'atteindre la surface de la Terre grâce à des projets incluant la pulvérisation d'aérosols dans l'atmosphère pour rendre les nuages ​​plus brillants, afin qu'ils réfléchissent les rayons solaires.

Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Si l'expérience réussit, l'ARIA estime que le plan pourrait réduire temporairement les températures à la surface, offrant ainsi aux humains plus de temps pour réduire les émissions de carbone avant que le changement climatique ne nous précipite tous en enfer. Les aérosols seraient dispersés dans l'atmosphère par bateaux ou par avions ; un procédé qui, curieusement, rappelle celui dénoncé depuis des années par les soi-disant complotistes à propos de ce qu'ils appellent les « chemtrails » (traînées chimiques) dans nos ciels — comme celles qui s'affichent actuellement à l'écran. Ah, ces fichus complotistes...

Quoi qu'il en soit, d'éminents scientifiques tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme face aux projets britanniques visant à occulter le soleil. Raymond Pierre-Humbert, professeur de physique planétaire à l'Université d'Oxford, a déclaré ce mois-ci que le pari du Royaume-Uni sur la géo-ingénierie solaire revenait à traiter un cancer avec de l'aspirine. Qualifiant le projet de totalement insensé, il a ajouté que depuis nos commentaires de 2021, la situation a considérablement empiré, avec des dizaines de millions de dollars injectés dans le programme, provenant majoritairement de donateurs privés.

Bill Gates a été l'un des premiers soutiens, rejoint depuis par les secteurs de la technologie et de la fintech. Mais nous n'aurions jamais imaginé que le gouvernement britannique lui-même mènerait la charge dans ce qui est presque universellement reconnu comme une voie de recherche extrêmement dangereuse et déstabilisatrice. Des essais sur le terrain qui risquent de déboucher sur une technologie dangereuse et d'ouvrir la voie à son déploiement.

Avez-vous relevé le nom ? Bill Gates. Je sais que beaucoup de ceux qui regardent ceci lèveront les yeux au ciel en entendant à nouveau le nom du milliardaire de Microsoft, mais c'est un fait indéniable : Gates est impliqué dans de nombreuses affaires controversées. C'est ce que dénonçait Tucker Carlson aux États-Unis il y a quelques années, tirant la sonnette d'alarme face à la folie américaine en matière de géo-ingénierie. C'est pourquoi Bill Gates soutient aujourd'hui une technologie dite d'« atténuation du rayonnement solaire » (ou « assombrissement solaire »), censée réfléchir la lumière du soleil hors de l'atmosphère terrestre et provoquer ainsi un refroidissement de la planète. Bill Gates finance la première expérience à haute altitude d'une solution radicale contre le changement climatique : la création d'un immense nuage chimique capable de refroidir la Terre. C'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie solaire, une pratique très controversée.

Le procédé ressemblerait à ceci : des milliers d'avions voleraient à très haute altitude et utiliseraient des buses pour injecter des millions de tonnes de particules réfléchissantes dans la stratosphère. Cela créerait une fine couche chimique composée de ces particules tout autour de la planète, empêchant une partie de la lumière solaire d'atteindre la surface.

Alors, que sait-on d'ARIA, cet organisme public un peu loufoque qui veut priver les Britanniques de soleil ? Eh bien, Michael E. Mann, professeur émérite à l'université de Pennsylvanie, écrivait le mois dernier dans *The Guardian* qu'ARIA — dotée d'un budget initial de 800 millions de livres sterling — est née des délires de Dominic Cummings, en pleine ère du capitalisme de copinage sous Boris Johnson. Après des débuts chaotiques, l'héritage de Cummings perdure sous l'actuel gouvernement travailliste, qui semble avoir perdu de vue les activités d'ARIA. ARIA, qui se veut un clone de l'agence américaine DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), opère dans l'ombre.

Elle n'est pas soumise aux demandes d'accès à l'information. Elle alloue une enveloppe budgétaire à chacun de ses directeurs, libres d'orienter les dépenses pratiquement comme ils l'entendent, avec un minimum d'évaluation par les pairs. Le directeur chargé du projet de géo-ingénierie solaire est Mark Symes, un électrochimiste sans aucune expérience en sciences du climat.

Très bien. Voilà qui inspire confiance, n'est-ce pas ? Quant au document présentant la thèse d'ARIA en ligne — que vous pouvez consulter vous-même —, il s'intitule « Explorer les options pour refroidir la Terre ». La lecture de ces documents est qualifiée d'effrayante : ils exposent comment le projet mise tout sur la nécessité supposée d'essais en plein air visant à bloquer le rayonnement solaire, sans pour autant démontrer les conséquences d'un déploiement à l'échelle mondiale.

Qu'adviendrait-il des cultures, des exploitations agricoles, des précipitations et de l'approvisionnement alimentaire ? Que se passerait-il si cette technologie tombait entre de mauvaises mains ? Aux États-Unis, les projets britanniques visant à... ...bloquer le soleil a même attiré l'attention de la Maison Blanche sous l'administration Trump. Robert F. Kennedy Jr., le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, a tweeté il y a quelques jours à peine au sujet de cette expérience incontrôlée à grande échelle. Parallèlement, le professeur Mark Symes, déjà mentionné et responsable du programme ARIA au Royaume-Uni, a affirmé que la menace imminente de points de bascule climatiques constituait une raison majeure de mener des recherches sur la géo-ingénierie solaire.

Il a ajouté : « Après avoir échangé avec des centaines de chercheurs, nous avons conclu qu'il manquait un élément crucial à notre compréhension : des données physiques issues du monde réel. » Celles-ci permettraient de déterminer si ces approches potentielles fonctionneraient réellement et quels en seraient les effets. Mais je suis désolé, je vais le dire franchement ce soir : je ne peux tout simplement pas adhérer à ce raisonnement. Cela ressemble à une idée totalement hostile à l'humanité et à la nature, susceptible de déclencher — Dieu sait quelles — conséquences pour les humains, le monde animal et, bien sûr, Mère Nature. Une idée qui devrait finir aux oubliettes de l'histoire.