Les fausses hypothèses sous-jacentes à l’affolement européen au sujet de la «Guerre contre la Russie»

Alastair Crooke – 30 septembre 2026 – mondialisation.ca

Ces derniers jours, les classes politiques européennes montent le volume au maximum sur des infos clairement concertées et partagées : « La guerre avec la Russie approche ; la Russie a l’intention de frapper l’OTAN ; nous devons nous préparer ; approvisionnez-vous en bouteilles d’eau, en conserves et soyez prêts à offrir vos enfants à la conscription militaire » – « Beaucoup mourront mais c’est leur devoir de défendre leur pays« .

Quelle absurdité ! Pour faire valoir ce point, les dirigeants européens, y compris le Haut Représentant de l’UE, Kallas, et le chancelier allemand, Merz, se sont récemment délibérément habillés en tenue de camouflage pour montrer qu’ils sont “prêts à se défendre” lors du Sommet européen sur l’Arctique le 14 septembre. (Ces politiciens européens peuvent être vus en treillis militaire ici).

Ils ont l’air absurdes. Pourtant, cela ne peut pas vraiment détourner de la question : Quelle est exactement cette hystérie qui saisit les technocrates européens ?

À première vue, le message commun selon lequel la Russie est sur le point d’attaquer l’Europe et que la guerre approche n’a aucun sens. L’Europe n’a ni les hommes, ni les munitions, ni les finances, ni la capacité industrielle de faire la guerre à ce qui peut aujourd’hui être considéré comme une « grande puissance » militaire de premier plan, ainsi que l’État possédant le plus grand inventaire d’armes nucléaires.

ZeroHedge fait remarquer que :

Parmi les fournisseurs les plus bruyants de ce récit non étayé [de menace d’attaque russe] figurent les dirigeants des États baltes. Par exemple, cette semaine, le président letton, Edgars Rinkevics, est allé jusqu’à dire que les « attaques » russes contre l’UE et l’OTAN ont déjà commencé. Les pays baltes publient même des plans de préparation aux situations d’urgence pour leurs populations, alléguant un scénario de style Aube rouge”.

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