Palantir : 125 organisations et syndicats issus de 30 pays européens appellent les États à évincer la société américaine

M. A. Publié le 01 octobre 2026 - 15:20

L’ancrage de Palantir en Europe et le choix par les autorités des logiciels de cette société américaine pour la gestion de secteurs sensibles comme la santé ou la défense suscitent des inquiétudes et des critiques dans plusieurs pays. Jusqu’ici exprimées à l’échelle nationale, elles prennent désormais une dimension commune. Plus d’une centaine d’organisations issues de 30 pays demandent aux gouvernements européens de rompre leurs contrats avec l’entreprise américaine.



Depuis sa création en 2003 par Alex Karp et Peter Thiel, entre autres, Palantir a élargi son portefeuille de clients pour y inclure essentiellement, parmi ses clients, des ministères de la Défense, des services de renseignement, des États, ainsi que des grandes entreprises, sachant que la défense et le renseignement sont ses marchés historiques. Aux États-Unis, depuis le retour de Donald Trump, la société vit ce que certains qualifient de lune de miel avec la Maison Blanche, en étant étroitement associée à de plus en plus d'agences fédérales de sécurité ainsi qu’à des dispositifs de surveillance et de contrôle, notamment au sein du Pentagone et de l’ICE.

125 organisations vent debout contre la société



En Europe, Palantir compte aussi de nombreux clients et ce, depuis plus d’une décennie. En 2016 par exemple, dans un contexte post-attentat de 2015, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) s’était tournée vers la société américaine Palantir pour se doter de ses outils, capables de traiter massivement des données dans le cadre de la lutte antiterroriste, ainsi que d’autres missions sensibles.



Au Royaume-Uni, un consortium mené par Palantir a remporté en 2023 le marché de la plateforme de données du NHS, d’une valeur maximale de 330 millions de livres. Aux Pays-Bas, la défense utilise aussi ses outils, à petite échelle, depuis 2010. L’OTAN a, de son côté, acquis en mars 2025 le système Maven Smart System de Palantir, destiné à ses opérations militaires.

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