Mike Adams : avertissement final

Les personnes vaccinées sont des bombes biologiques à retardement ambulantes et une MENACE pour la société



Vendredi 26 mars 2021 par : Mike Adams



Les personnes qui sont assez ignorantes pour se faire injecter un vaccin expérimental qui accélère la génération de super-souches hautement contagieuses dans leur propre corps sont des bombes à retardement biologiques ambulantes et une menace pour la société.



Les mondialistes le savent et, conformément à leurs objectifs d'extermination massive à l'échelle mondiale, ils donnent aux personnes les plus dangereuses et les plus contagieuses des "passeports vaccinaux" afin qu'elles puissent se promener librement dans la société et propager leurs super-souches virales à grande échelle. Encore une fois, tout cela est conçu.



Les personnes les plus sûres sont celles qui ont un système immunitaire inné puissant et qui ont déjà développé des anticorps contre le coronavirus, sans avoir besoin d'une intervention médicale. La plupart des gens y parviennent facilement avec l'aide de la vitamine D, du zinc, de la nutrition, d'un sommeil réparateur et en évitant les aliments et les médicaments toxiques.



Pourtant, l'ensemble de l'industrie "scientifique" refuse de reconnaître un quelconque rôle à l'immunité innée, et les anticorps que les individus créent eux-mêmes ne sont pas reconnus comme ayant une quelconque fonction. Par exemple, vous ne pouvez pas obtenir un "passeport anticorps" en montrant votre propre immunité innée, même si vous avez déjà vaincu l'agent pathogène grâce à votre système immunitaire donné par Dieu.



La "science" moderne - si l'on ose l'appeler ainsi - veut vous faire croire que vous n'avez pas de système immunitaire du tout et que votre corps doit être détourné par des vaccins à ARNm pour pouvoir fonctionner. C'est un mensonge gigantesque et dangereux, et il est répété par presque tous les médias, les revues médicales et les "autorités" médicales du monde entier (dont la plupart travaillent pour le PCC afin de détruire les nations occidentales, bien sûr).



Si des mesures de confinement, des quarantaines et des masques devaient être exigés pour quiconque, ce serait pour les personnes vaccinées !



Ce sont les personnes vaccinées qui sont les plus dangereuses pour la société et les plus susceptibles d'infecter les autres avec des super-souches qui démontrent déjà une immunité complète aux vaccins existants. Les vaccins, en d'autres termes, ont déjà été rendus largement obsolètes.



Seul le système immunitaire humain inné peut gérer les mutations rapides et les vaincre en quelques heures, au lieu d'attendre plus de dix mois que l'industrie du vaccin lance une nouvelle "piqûre de rappel".



L'industrie du vaccin poursuivra éternellement ces variantes et ces souches mutantes, exactement de la même manière que les antibiotiques poursuivent éternellement les superbactéries dans les hôpitaux. Pourtant, aujourd'hui, le monde entier est une usine à super-souches pour l'industrie des vaccins et des armes biologiques, et en vérité, il y a quelque chose de bien plus sinistre en jeu ici.

Fauci, les NIH et le PCC avaient besoin de milliards d'humains pour servir d'usines d'armes biologiques afin d'accélérer leur ultime arme biologique génocidaire.



Il s'avère que Fauci, les NIH et le PCC n'ont pas réellement réussi à construire une arme biologique mortelle qui anéantirait l'humanité. L'arme qu'ils ont construite - le SRAS-COV-2 - visait simplement à convaincre des milliards de personnes de prendre des vaccins qui transformeraient leur propre corps en usines d'armes biologiques afin que le développement de la mutation puisse ensuite se poursuivre à l'échelle mondiale.



De cette façon, le complexe militaire centralisé de vaccins pour armes biologiques a pu "décentraliser" son programme de développement d'armes biologiques en libérant une souche relativement bénigne dans la nature et en la faisant suivre d'un vaccin pour accélérer l'adaptation des super-souches. En fait, chaque être humain qui a reçu le vaccin est maintenant une usine d'armes biologiques ambulante, qui produit des super-souches et les "répand" dans toute la société grâce à son passeport vaccinal.



Alors que les compagnies de croisière, les stades, les compagnies aériennes, les universités et d'autres organisations annoncent maintenant des politiques de "vaccination uniquement" pour les personnes autorisées à reprendre leurs activités normales, elles créent les conditions d'une "tempête parfaite" pour la propagation de la prochaine souche virale meurtrière mondiale qui sera le résultat de mutations aléatoires chez une personne vaccinée, et non d'une ingénierie délibérée dans un laboratoire génétique.



Le véritable objectif médical du vaccin est d'éliminer les souches les moins mortelles et de créer des pressions d'adaptation virale qui accélèrent la création de souches plus mortelles.



Tout cela a été conçu. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas concevoir l'arme parfaite en laboratoire... ils devaient faire travailler des êtres humains comme des expériences de laboratoire ambulant. Et c'est exactement ce que le vaccin a accompli.





Les personnes vaccinées sont dangereuses à côtoyer



Quiconque veut survivre à la vague meurtrière de la "super souche" qui mute en ce moment même dans le corps des vaccinés doit comprendre que rester à l'écart des personnes vaccinées peut être une question de vie ou de mort. Ce sont les vaccinés qui sont les plus dangereux et qui ont donc le plus accès à la société. Dans leur propre égoïsme et leur ignorance scientifique, ces volontaires pour la fabrication d'armes biologiques contribuent à la réalisation du plus grand crime contre l'humanité qui puisse être imaginé : Une peste mondiale, alimentée par un façonnage génétique décentralisé, accéléré et adaptatif, qui s'appuie sur des milliards de volontaires pour servir de laboratoires de mutation.



L'ampleur de cette expérience médicale mondiale sur des sujets humains vivants fait honte à l'ensemble du régime nazi.



Lorsque la prochaine vague de décès surviendra, les médias accuseront bien sûr les non-vaccinés, même si ces derniers ne sont de plus en plus autorisés à aller nulle part. Ce sont les vaccinés qui se tueront et tueront les autres, c'est pourquoi je dis qu'ils font partie d'un "culte du suicide par le vaccin".



Vous le voyez déjà dans les médias : Les super-souches ont déjà commencé à émerger, et la gamme actuelle de vaccins sera probablement entièrement obsolète plus tard cette année. Pfizer a déjà annoncé son intention de tirer profit des injections annuelles du vaccin Corona, car les mutations et les souches s'inscrivent dans un schéma sans fin de répétition, le tout accéléré par le vaccin initial (à dessein).



