Pr Sucharit Bhakdi : covid

COMMENT ILS ONT FABRIQUÉ LA FAUSSE PANDÉMIE

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1. La Chine a diffusé des images mises en scène montrant des personnes « s'effondrant mortes » dans la rue ; des scènes jamais vues ailleurs dans le monde, ni avant ni après décembre 2019.

2. Un test PCR a été déployé alors qu'il était incapable de déterminer si une personne était réellement malade. La grande majorité des résultats étaient des faux positifs.

3. L'idée d'une transmission asymptomatique a été largement relayée pour justifier des restrictions imposées aux personnes en bonne santé et pour imposer un dépistage de masse à l'ensemble de la population, ce qui a conduit à des dizaines de millions de faux positifs.

4. Les entreprises technologiques et les médias ont été mobilisés pour censurer la dissidence et qualifier de « désinformation » les vérités gênantes.

5. Des psychologues comportementalistes ont été sollicités pour concevoir des messages fondés sur la peur, spécifiquement destinés à obtenir l'adhésion du public.

6. Pour entretenir l'illusion d'une pandémie mortelle, il fallait des données attestant d'une surmortalité.

7. De simples symptômes respiratoires bénins ne suffisant pas à générer de tels chiffres, la population a été soumise à une pression psychologique constante, capable de déclencher une maladie psychogène collective.

8. Un discours incessant fondé sur la peur a maintenu les taux de cortisol à un niveau chroniquement élevé, affaiblissant ainsi le système immunitaire, en particulier chez les personnes âgées.

9. L'isolement social, le report des soins médicaux et les politiques de confinement ont alors engendré la surmortalité nécessaire pour étayer le récit officiel.

10. Les masques en tissu et chirurgicaux ont soudainement été présentés comme efficaces — une mesure qu'aucune autorité de santé publique sérieuse n'avait recommandée auparavant pour les agents pathogènes respiratoires courants — transformant chaque visage en une publicité ambulante pour la peur.

11. La population a été conditionnée à rester isolée « en attendant que le vaccin soit prêt », offrant ainsi aux autorités un délai supplémentaire pour étendre leur contrôle.

12. Des milliards de personnes ont reçu un produit expérimental censé stopper à la fois l'infection et la transmission.

13. Lorsque ces affirmations se sont effondrées, les critères ont été modifiés : « Votre vaccin ne fonctionnera pas si les non-vaccinés ne le reçoivent pas aussi. »

14. De nouveaux « variants » ont été annoncés tous les quelques mois pour justifier une série interminable de campagnes de rappel.

15. Une nouvelle affection — le « COVID long » — a été introduite pour requalifier les effets secondaires croissants des vaccins.

16. Les entreprises pharmaceutiques ont enregistré des bénéfices sans précédent, protégées par des contrats gouvernementaux et une immunité juridique totale.

17. Quiconque émettait des objections était réduit au silence, exclu des plateformes, visé par des enquêtes ou publiquement discrédité.

18. Une fois que le récit est devenu trop difficile à tenir, la fin de la pandémie a été brusquement proclamée et tout l'épisode a été traité comme s'il n'avait jamais eu lieu.

N'OUBLIEZ JAMAIS ET POURSUIVEZ FAUCI EN JUSTICE !

19 h 55 · 16 juil. 2026 538,7 k vues