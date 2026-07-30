« Je refuse de répondre » : Fauci face au Sénat, trois heures de silence assourdissant

Le Collectif citoyen et Xavier Azalbert, France-Soir Publié le 30 juillet 2026 -

Washington, 29 juillet 2026. Il est entré dans la salle d’audition du Sénat américain entouré d’une demi-douzaine d’avocats, sous escorte, contraint d’être là par ordonnance judiciaire. Le Dr Anthony Fauci, 85 ans, ancien directeur du NIAID pendant 38 ans, visage mondialement connu de la pandémie de Covid-19, a comparu ce mercredi devant la Commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales.

Pendant près de trois heures, face aux questions des sénateurs, il n’a prononcé qu’une seule et même phrase — répétée plus de cent fois, avec la régularité mécanique d’un métronome :

« Sur les conseils de mon avocat, je décline respectueusement de répondre, en vertu de mes droits au titre du Cinquième amendement de la Constitution. »

Ce silence absolu, voulu, préparé, sera l’image de cette journée historique — et peut-être le dernier acte public d’une carrière qui aura duré plus d’un demi-siècle.

Une convocation sous contrainte, un pardon qui n’est pas blindé

Fauci n’est pas venu de son plein gré. Il a fallu une "subpoena" - une convocation judiciaire contraignante - pour le faire asseoir à cette table. Pendant des mois, il avait refusé de comparaître volontairement.

Ce contexte juridique a pesé sur chaque minute de l’audition. Avant même que la première question soit posée, le sénateur Rand Paul, président républicain de la commission et moteur de cette procédure depuis des années, a rappelé un fait que beaucoup ignoraient : Anthony Fauci a bénéficié, le 19 janvier 2025, d’un pardon présidentiel accordé par Joe Biden - large, inconditionnel, couvrant toute infraction commise entre le 1er janvier 2014 et la date de signature. Le même type de pardon, a ironisé Paul, que celui accordé à Hunter Biden.

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