Vaccination des enfants : #touchepasamesenfants

Commentaire reçu :

-Depuis hier sur twitter, des dizaines de milliers de tweets sous le hashtag "touchepasamesenfants" tant des alerteurs que des mères de famille suite à un article du canard enchaîné annonçant qu'est actuellement à l'examen la vaccination de tous les enfants de plus de 10 ans avant la fin de l'été avec un vaccin contre la covid outre la vaccination obligatoire de tous contre la covid.

- https://twitter.com/DIVIZIO1/status/1384837260332371969

Fabrice Di Vizio@DIVIZIO1

"La mobilisation générale doit être sonnée et JE la sonne ici officiellement ! La vaccination des enfants est dans les tuyaux comme la vaccination obligatoire ! Precisions d'actions à venir mais nous sommes prêts ! Mon cabinet est prêt et ils ne passeront pas #touchepasamesenfants

1:51 PM · 21 avr. 2021"





-Espagne, décès de 2 enfants de 6 ans 1 et 2 jours après injection du vaccin moderna ( source ADrepports)

https://twitter.com/NiusMarco/status/1384469889281257472



-aux Etats-Unis : décès de 2 enfants de moins de 3ans après injection du vaccin pfizer ( Vaers au 8/04/2021) https://twitter.com/CorinneReverbel/status/1383777571456782342



-Décès d'un bébé de 2 ans en Virginie, une petite fille vaccinée par le vaccin Pfizer-biontech, décédée des suites de l'injection après 17 jours d'hospitalisation.

https://www.bitchute.com/video/jeFK5Tw7E8UP/









Message reçu d'un lecteur :

Le livre « Vaccination proved useless and dangerous from forty-five years of registration statistics” d’Alfred R. Wallace, qui date de 1889, s'appuie sur 45 années de statistiques officielles tirées de l’Institut National de Statistiques d’Angleterre.

Cela signifie que cela remonte à 1844. La première vaccination date de 1798 avec Edward Jenner qui a introduit la vaccination contre la variole laquelle n’a jamais fonctionné. Malgré cela, après la mort d’Edward Jenner, la vaccination a été rendue obligatoire en 1853. En 1871, Londres a connu la pire épidémie de variole de son histoire avec un taux de couverture vaccinale des bébés de 96,5%.

Alfred R. Wallace qui se base sur des statistiques officielles de l’institut de statistiques gouvernementales remontant sur 45 ans de statistiques, prouve que la vaccination est inutile, dangereuse et inefficace. 1889 étant l’année durant laquelle Louis Pasteur a fait ses premiers essais en matière de vaccination en France.

Cela faisait presque un siècle que la vaccination avait déjà été introduite, d’abord en Angleterre puis répandue en Italie, en Allemagne, au Portugal et dans d’autres pays. Chaque fois que la vaccination a été introduite dans un pays, des épidémies qui n’avaient jamais été vues auparavant ont été déclenchées.

Par ailleurs, le livre intitulé « The poisoned needle, suppressed facts about vaccination » d’Eleanor McBean, livre datant de 1957, refait l’histoire de la vaccination et de tous les faits supprimés à propos de la vaccination. ‘The poisoned needle’ veut dire ‘l’aiguille empoisonnée’ et le sous-titre signifie ‘faits supprimés à propos de la vaccination’. Eleanor McBean dévoile dans son livre tous les événements à propos de la vaccination qui ont été occultés par le discours officiel, et ce, depuis 1780 jusqu’à 1955, c’est-à-dire sur une période de 175 ans retraçant l’histoire de la vaccination. Ce livre comprend des centaines de citations, une dizaine d’études, des centaines de statistiques et une centaine de déclarations de médecins, de pédiatres, de professeurs d’université, etc qui se prononcent tous contre la vaccination.

Depuis le tout début de cette imposture scientifique qu’est la vaccination qui n’a jamais apporté le moindre bénéfice en terme de santé publique, il y a eu des opposants et des gens qui ont dénoncé les fraudes scientifiques et les dégâts majeurs en terme de santé publique générés par la vaccination, et malgré tout, parce que la vaccination a toujours été au cœur d’enjeux financiers, elle a toujours réussi à revenir sur le devant de la scène, même lorsque la vaccination obligatoire a été supprimée. Grâce à l’argent, la vaccination a été réimposée comme obligatoire parce qu’essentielle et incontournable.

Les gens ont cédé au chantage, ont cédé à la peur, ont cédé à la pression et ils sont allés se faire vacciner avec cette injection qui n’a rien d’un vaccin et qui est en réalité une injection de matériel génétiquement modifié susceptible de modifier l’ADN de façon définitive et irréversible.