Agenda 2030 : Etiquetage frauduleux. Comment l'ONU entraîne le monde dans l'abîme

17.06.2021 | www.kla.tv/19023

L'Agenda 21 est un programme d'action des Nations unies qui a été adopté en 1992 par 182 pays, lors de la Conférence sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro. Il contient des recommandations concrètes sur les politiques de développement et d'environnement à mettre en œuvre pour le 21e siècle. Avec l'Agenda 2030 adopté par l'ONU en 2015, les objectifs de l'Agenda 21 ont ensuite été développés en fonction des défis qui ont pris de l'ampleur à l'échelle mondiale et s'appliquent désormais de la même manière à tous les pays.

L'objectif officiel des 17 points clés de l'Agenda 2030 est de contrecarrer la détérioration de la situation dans les pays et d'améliorer le monde en partant du principe du développement durable.

La résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de 2015 stipule :

« Nous sommes déterminés à libérer l'humanité de la tyrannie de la pauvreté et de la privation, ainsi qu'à guérir et à protéger notre planète. Nous sommes déterminés à prendre les mesures audacieuses et transformatrices dont nous avons besoin de toute urgence pour mettre le monde sur la voie du développement durable et de la résilience. Nous nous engageons à ne laisser personne de côté dans ce voyage que nous entreprenons ensemble aujourd'hui. »

Toutefois, si l'on examine de plus près les programmes politiques, il s'avère qu'ils poursuivent systématiquement des objectifs complètement différents de ceux qui sont ostensiblement présentés à la population.

Sous cet aspect de la tromperie, Kla.TV a examiné de près 12 des 17 points clés de l'Agenda 2030 et les a « traduits » de manière à ce que les spectateurs du monde entier puissent comparer ce que les objectifs formulés de manière positive signifient réellement dans la pratique :

Objectif 1 : Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes, partout dans le monde.

→ Au lieu de cela, nous voyons des populations entières devenir dépendantes des subventions gouvernementales, ce qui a pour effet de faire évoluer la société vers un système socialiste. Par l'intermédiaire du Fonds monétaire international (FMI), les nations tombent dans des pièges d'endettement dont elles ne sortent jamais.

Objectif 2 : Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et une meilleure nutrition, et promouvoir une agriculture durable.

→ Cependant, l'agriculture naturelle à petite échelle est en train d'être détruite, alors que dans le même temps, les multinationales contrôlent de plus en plus la production alimentaire mondiale par le biais de l'agriculture industrielle, du génie génétique et des produits agrochimiques.

Objectif 3 : Assurer une vie saine à toutes les personnes de tout âge et promouvoir leur bien-être.

→ Cependant, on constate que la vaccination obligatoire est introduite partout et que les méthodes de guérison naturelles sont supprimées ou réprimées. En conséquence, les gens sont de plus en plus dominés par l'industrie pharmaceutique, dont il a été démontré que les produits rendent la population plus malade, voire la réduisent.

Objectif 4 : Assurer une éducation inclusive, équitable et de qualité et promouvoir les possibilités d'apprentissage pour tous, tout au long de la vie.

→ Au lieu de cela, il est important de noter que, notamment en raison des Agendas 21 et 2030, les niveaux d'éducation dans le monde entier sont en baisse. A travers des normes éducatives et une éducation vers un « noyau commun » – Common Core Education en anglais – la population est manipulée dès le plus jeune âge afin que les gens deviennent non- critiques, acceptent tout et restent ainsi passifs.

Objectif 5 : Par le biais de l’égalité entre les hommes et les femmes, donner à toutes les femmes et les jeunes filles la possibilité d’accéder à l’égalité des chances et à l’autodétermination.

→ Au contraire, force est de constater que les formes de familles et de vie naturelles et traditionnelles sont dissoutes, que les femmes sont utilisées comme main-d'œuvre bon marché et que les enfants sont élevés par l'État.

→ Nous nous approchons également depuis des décennies de l'objectif d'une société asexuée. Alors que le féminisme est promu, toutes les caractéristiques masculines sont supprimées.

→ Grâce à la promotion de l'idéologie transgenre, le nombre d'opérations de changement de sexe chez les jeunes a augmenté de façon spectaculaire, ce qui permet en fin de compte à l'État de contrôler la reproduction.

Objectif 6 : Assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous.

→ Pourtant il faut noter que 90 % de l’eau dans le monde est consommée par l’industrie des matières premières, qui est dominée par des multinationales, et que, dans le même temps, la privatisation de l’approvisionnement en eau est fortement encouragée dans le monde entier. Aujourd’hui, un certain nombre de multinationales dominent les marchés mondiaux de l’eau, faisant de l’eau de plus en plus un bien de luxe, en empêchant dans le même temps toute autarcie et indépendance de la population.

Objectif 7 : Garantir à tous l’accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne

→ Mais le fait est qu'en Allemagne, par exemple, l'expansion des énergies renouvelables entraîne une hausse massive du prix de l'électricité et, surtout, fait payer les consommateurs.

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous.

→ On observe cependant que, grâce à la mondialisation, les multinationales dictent de plus en plus les conditions de travail, exploitent impitoyablement les personnes et, en même temps, reprennent ou détruisent à grande échelle les entreprises plus petites. Par exemple, les cinq plus grandes sociétés Internet ont à elles seules racheté 436 entreprises d'une valeur de 131 milliards de dollars au cours des dix dernières années. En conséquence, il ne reste finalement plus qu'une poignée d‘entreprises.

Objectif 9 : Construire des infrastructures résilientes, promouvoir une industrialisation inclusive et durable, et favoriser l'innovation.

→ Par contre, il faut noter que la désindustrialisation est en cours dans de nombreux pays, ce qui entraîne dans certains cas une hausse importante du chômage. Dans le même temps, de nombreux pays ont été attirés par des crédits de « développement » qui les ont plongés dans un surendettement public, c'est-à-dire dans le piège de la dette. Le résultat est que les ressources, les infrastructures et la main-d'œuvre du pays sont bradées.

Objectif 10 : Réduire les inégalités entre les pays.

→ Dans une étude, l'économiste Valentin Lang a examiné les conséquences de la mondialisation dans 147 pays entre 1970 et 2014 et est arrivé à la conclusion suivante qui donne à réfléchir : Alors que les différences de revenus entre les pays se réduisent, les différences de revenus au sein de la population se creusent. Si les revenus de la classe supérieure ont augmenté, la population ordinaire est la grande perdante. Elle est souvent plongée dans la pauvreté, la faim et le manque de perspectives par les multinationales, qui sont les principaux bénéficiaires de la mondialisation. Ces entreprises exploitent sans scrupule les pays et leurs populations, ce qui a pour conséquence d'accroître les inégalités au lieu de les réduire comme promis.

Objectif 11 : Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables.

→ Mais au lieu de cela, la surveillance totale de la population est poussée au nom de la sécurité. Par exemple, de plus en plus de pays utilisent la technologie de reconnaissance faciale pour la surveillance. Dans les lieux publics des villes, les visages des personnes sont automatiquement scannés et traités par un algorithme. En outre, des lois strictes sur les armes à feu sont censées apporter plus de sécurité. En fait, les interdictions d'armes à feu ne désarment pas un seul criminel, mais plutôt les citoyens respectueux de la loi, empêchant les soulèvements populaires et assurant uniquement la sécurité des oligarques.

Objectif 12 : Assurer des modes de consommation et de production durables

→ Au lieu de cela, l'imposition de taxes punitives oblige les gens à abandonner des technologies éprouvées. Par exemple, en raison de la taxe sur le CO2 appliquée à la consommation de combustibles fossiles en Allemagne, de nouvelles centrales électriques au charbon sont démantelées et continuent à fonctionner dans d'autres pays. La situation est similaire pour les véhicules diesel.

→ En outre, un système de crédit social basé sur le modèle chinois est préparé pas à pas au nom du « Great Reset », tant en Allemagne que dans tous les autres pays du monde. La conséquence est la suivante : quiconque ne se comporte pas en conformité avec le gouvernement peut être gravement limité dans ses libertés et ses droits fondamentaux jusque dans ses moyens de subsistance, c'est-à-dire l'achat de nourriture.

Voilà pour l'examen des prétendues améliorations. Conclusion : Si on compare maintenant les nombreux objectifs ciblés et magnifiquement formulés avec les développements réels, on se rend compte qu'il s'agit - comme on dit - d'un étiquetage frauduleux. Il est intéressant de noter que le même symbole est utilisé pour l'Agenda 2030 et pour le « Great Reset » planifié par le FMI. Mais on ne peut attendre aucune amélioration de cette situation mondiale de la part d'une élite autoproclamée comme le Forum économique mondial. Bien au contraire, leur Nouvel Ordre Mondial n’est, en langage clair, rien d’autre qu’un auto-enrichissement de quelques oligarques financiers au détriment de la collectivité. C’est pourquoi nous avons absolument besoin d’une nouvelle direction mondiale consciente de l’ensemble, qui doit prendre forme à partir du peuple. Toute amélioration souhaitée de la situation mondiale est donc la tâche commune d'une population bien informée, qui doit également être prête à assumer sa responsabilité personnelle.